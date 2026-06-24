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Скандал перед саммитом: в Варшаве обвинили нового президента в ударе по отношениям с Украиной

В окружении Туска считают, что решение по Зеленскому могло быть частью политической игры накануне конференции по восстановлению Украины

24 июня 2026, 14:43
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Кравцев Сергей

Внутриполитическое противостояние в Польше неожиданно приобрело международное измерение после решения президента Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского одной из самых престижных польских наград. В правительственных кругах считают, что этот шаг был сделан не случайно и преследовал конкретные политические цели.

Скандал перед саммитом: в Варшаве обвинили нового президента в ударе по отношениям с Украиной

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Как сообщают польские СМИ со ссылкой на источники в окружении премьер-министра Дональда Туска, объявление о лишении Зеленского ордена Белого Орла произошло именно в тот момент, когда Польша завершала подготовку к масштабной Конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

По мнению представителей правительства, Навроцкий рассчитывал спровоцировать дипломатическое напряжение между Варшавой и Киевом и поставить под угрозу участие украинского лидера в мероприятии международного масштаба.

Конференция, которая пройдет 25-26 июня, считается одним из крупнейших международных событий года в регионе. Ожидается прибытие десятков глав государств и правительств, а также официальных делегаций более чем из пятидесяти стран. Среди гостей должны быть председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Европейского совета Антониу Кошта и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

В правительстве Туска убеждены, что столь представительное международное участие усиливает политические позиции действующего кабинета министров. Именно поэтому, считают собеседники издания, часть правоконсервативного лагеря заинтересована в том, чтобы снизить значимость конференции или даже сорвать ее успех.

Дополнительным фактором напряжения стала европейская программа SAFE, предусматривающая финансирование оборонных проектов. По словам представителей канцелярии премьер-министра, противники правительства воспринимают участие Польши в этой инициативе как собственное политическое поражение.

В результате решение вокруг награды для Зеленского превратилось не только в дипломатический вопрос, но и в очередной эпизод ожесточенной борьбы между крупнейшими политическими силами Польши. На этом фоне конференция в Гданьске рискует стать не только площадкой для обсуждения восстановления Украины, но и ареной внутренних польских политических конфликтов.

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