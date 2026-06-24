Скандал перед самітом: у Варшаві звинуватили нового президента в ударі щодо відносин з Україною

Внутрішньополітичне протистояння у Польщі несподівано набуло міжнародного виміру після рішення президента Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського однією з найпрестижніших польських нагород. В урядових колах вважають, що цей крок був зроблений не випадково і мав конкретні політичні цілі.

Україна та Польща. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють польські ЗМІ з посиланням на джерела в оточенні прем'єр-міністра Дональда Туска, оголошення про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла відбулося саме у той момент, коли Польща завершувала підготовку до масштабної Конференції з відновлення України у Гданську.

На думку представників уряду, Навроцький розраховував спровокувати дипломатичну напругу між Варшавою та Києвом та поставити під загрозу участь українського лідера у заході міжнародного масштабу.

Конференція, яка пройде 25-26 червня, вважається однією з найбільших міжнародних подій року в регіоні. Очікується прибуття десятків глав держав та урядів, а також офіційних делегацій більш ніж із п'ятдесяти країн. Серед гостей мають бути голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Європейської ради Антоніу Кошта та прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш.

В уряді Туска переконані, що така представницька міжнародна участь посилює політичні позиції чинного кабінету міністрів. Саме тому, вважають співрозмовники, частина правоконсервативного табору зацікавлена в тому, щоб знизити значущість конференції або навіть зірвати її успіх.

Додатковим фактором напруги стала європейська програма SAFE, яка передбачає фінансування оборонних проектів. За словами представників канцелярії прем'єр-міністра, противники уряду беруть участь Польщі у цій ініціативі як власну політичну поразку.

В результаті рішення навколо нагороди для Зеленського перетворилося не лише на дипломатичне питання, а й на черговий епізод запеклої боротьби між найбільшими політичними силами Польщі. На цьому фоні конференція у Гданську ризикує стати не лише майданчиком для обговорення відновлення України, а й ареною внутрішніх польських політичних конфліктів.

Читайте також на порталі "Коментарі" – скільки українців хочуть діалогу з Польщею щодо історичних суперечок: опитування КМІС.



