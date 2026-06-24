Сколько украинцев хотят диалога с Польшей по поводу исторических споров: опрос КМИС

Абсолютное большинство украинцев поддерживает конструктивный и сдержанный подход к разрешению исторических споров с Польшей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Респондентам задавали вопрос о том, как следует подходить к имеющимся историческим разногласиям между Украиной и Польшей. Наиболее популярной позицией стал прагматический подход: 57% опрошенных считают, что каждая нация имеет право на собственных героев и не должна разрешать внешнее вмешательство в трактовку своей истории.

Еще 33% респондентов выразили надежду на научный и деполитизированный диалог между историками двух стран, который в перспективе мог бы сформировать общее видение отдельных исторических событий. Таким образом, более 90% опрошенных поддерживают конструктивные или компромиссные модели разрешения исторических споров.

Лишь незначительная доля респондентов выбрала радикальные варианты: 1% считает, что Украина должна полностью принять польскую интерпретацию истории, тогда как 4% – наоборот, что Польша не должна иметь субъектности в этих вопросах.

В КМИС подчеркивают, что результаты показывают зрелость украинского общества в чувствительных исторических темах. В то же время, социологи отмечают, что даже на фоне политических дискуссий в Польше отношение украинцев к полякам существенно не ухудшилось.

Читайте на портале "Комментарии" — премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского не участвовать лично в Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 25-26 июня в Гданьске. По словам главы польского правительства, он воспринимает этот шаг как стремление Киева избежать излишней политизации мероприятия и обеспечить его максимально продуктивную работу.



