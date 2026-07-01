Скандал с орденом Зеленского и УПА радикально изменил рейтинги в Польше

После обострения польско-украинских отношений из-за исторических споров и решений президента Польши Кароля Навроцкого, связанных с Украиной, в стране обнародовали новые рейтинги политических партий. Опрос показал, что, несмотря на резонансный скандал, лидером электоральных симпатий остается правящая "Гражданская коалиция" премьер-министра Дональда Туска, хотя расстановка сил в будущем парламенте может измениться не в ее пользу.

Лидеры крупнейших польских политических партий. Фото из открытых источников

По данным исследования United Surveys, проведенного для Wirtualna Polska 26-28 июня, за "Гражданскую коалицию" готовы проголосовать 29,2% избирателей. Это на 0,5 процентного пункта меньше, чем в середине июня.

Второе место занимает партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского с результатом 24,2%, что почти не отличается от предыдущего опроса. Таким образом, разрыв между двумя крупнейшими политическими силами составляет пять процентных пунктов.

Третью позицию занимает ультраправая "Конфедерация", получающая 10,7% поддержки, хотя потеряла 1,5 процентного пункта. Почти настигла ее украинофобская "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна, рейтинг которой вырос до 10,1%.

В Сейм также проходят Ливые с результатом 7,8%. Остальные политические силы не преодолевают пятипроцентный избирательный барьер. В то же время количество избирателей, еще не определившихся со своим выбором, возросло до 10%.

Несмотря на формальное лидерство "Гражданской коалиции", моделирование распределения депутатских мандатов свидетельствует, что нынешнее правительственное большинство может потерять власть. По прогнозу, коалиция Дональда Туска вместе с Ливыми получила бы 212 мест, тогда как для большинства необходим по меньшей мере 231 мандат.

Правоконсервативный лагерь имеет потенциал сформировать большинство. PiS может получить 135 мест, "Конфедерация" – 58, а "Конфедерация польской короны" – 55. Итого это 248 депутатов, чего достаточно для создания правительства, если эти политические силы договорятся о коалиции.

Опрос проводился уже после скандала между Варшавой и Киевом, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за указа о наименовании украинского подразделения в честь героев УПА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский историк Владимир Вятрович ответил Польше на устрашение Бандерой и пророчества о поражении Украины.

Также "Комментарии" писали, что британский профессор объяснил, что не так со скандалом Украины и Польши по УПА.