"Це дорого коштуватиме Польщі": британський професор пояснив, що не так зі скандалом з УПА

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Slava Kot
Британський історик, професор Оксфордського університету Норман Девіс закликав польську владу обережніше ставитися до історичних суперечок з Україною. За його словами, будь-яке загострення між двома країнами насамперед вигідне Росії. Крім того, професор попереджає, що нинішній скандал навколо Української повстанської армії (УПА) може дорого коштувати Польщі у майбутньому.
Норман Девіс. Фото: REPORTER / East News
Норман Девіс в інтерв'ю польському виданню Wiadomości зазначив, що сучасна геополітична ситуація вимагає від Варшави стратегічного мислення, а не політики, побудованої виключно на історичних суперечках. За його словами, після повномасштабного вторгнення Росії саме Україна стала головним східним сусідом Польщі, а тому добрі відносини між державами є питанням безпеки.
Професор вважає, що історія неодноразово демонструвала, що конфлікти між поляками та українцями відкривали можливості для зовнішнього втручання. На його переконання, саме тому нинішній скандал навколо історичної пам'яті створює додаткові можливості для російської пропаганди.
Окремо Девіс висловився щодо оцінок діяльності УПА. На його думку, історичні події потребують глибокого й неупередженого дослідження, а не політичних заяв.
Історик додав, що президент Польщі Кароль Навроцький надав Росії дуже вигідний привід для пропаганди в той час, як Україна перебуває на п’ятому році повномасштабної війни проти РФ.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі виставили ультиматум Україні через Бандеру та Шухевича.
Також "Коментарі" писали, що у Польщі склали список з 17 осіб для Пантеону України. У список потрапили Качинський та Пілсудський.