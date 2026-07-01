Скандал з орденом Зеленського та УПА радикально змінив рейтинги у Польщі

Після загострення польсько-українських відносин через історичні суперечки та рішення президента Польщі Кароля Навроцького, пов'язані з Україною, у країні оприлюднили нові рейтинги політичних партій. Опитування показало, що попри резонансний скандал, лідером електоральних симпатій залишається правляча "Громадянська коаліція" прем'єр-міністра Дональда Туска, хоча розстановка сил у майбутньому парламенті може змінитися не на її користь.

Лідери найбільших польських політичних партій. Фото з відкритих джерел

За даними дослідження United Surveys, проведеного для Wirtualna Polska 26-28 червня, за "Громадянську коаліцію" готові проголосувати 29,2% виборців. Це на 0,5 відсоткового пункту менше, ніж у середині червня.

Друге місце посідає партія "Право і справедливість" (PiS) Ярослава Качинського із результатом 24,2%, що майже не відрізняється від попереднього опитування. Таким чином, розрив між двома найбільшими політичними силами становить п'ять відсоткових пунктів.

Третю позицію займає ультраправа "Конфедерація", яка отримує 10,7% підтримки, хоча втратила 1,5 відсоткового пункту. Майже наздогнала її українофобська "Конфедерація польської корони" Гжегожа Брауна, рейтинг якої зріс до 10,1%.

До Сейму також проходять Ліві із результатом 7,8%. Решта політичних сил не долають п'ятивідсотковий виборчий бар'єр. Водночас кількість виборців, які ще не визначилися зі своїм вибором, зросла до 10%.

Попри формальне лідерство "Громадянської коаліції", моделювання розподілу депутатських мандатів свідчить, що нинішня урядова більшість може втратити владу. За прогнозом, коаліція Дональда Туска разом із Лівими отримала б 212 місць, тоді як для більшості необхідний щонайменше 231 мандат.

Натомість правоконсервативний табір має потенціал сформувати більшість. PiS може отримати 135 місць, "Конфедерація" — 58, а "Конфедерація польської корони" — 55. Разом це 248 депутатів, чого достатньо для створення уряду, якщо ці політичні сили домовляться про коаліцію.

Опитування проводилося вже після скандалу між Варшавою та Києвом, коли президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордену Білого орла через указ щодо найменування українського підрозділу в честь героїв УПА.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що український історик Володимир В’ятрович відповів Польщі на залякування Бандерою та пророцтва про поразку України.

Також "Коментарі" писали, що британський професор пояснив, що не так зі скандалом України та Польщі щодо УПА.