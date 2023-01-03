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Главная Новости Мир Польша Скандал в Польше: известный активист поддержал Путина и его кровавую войну против Украины
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Скандал в Польше: известный активист поддержал Путина и его кровавую войну против Украины

Известно, что санкция статьи, по которой были выдвинуты обвинения активисту, предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет

сегодня, 08:54 comments1418
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Известный в узких кругах активист по имени Генрик, проживающий в польском Глогове публично поддержал Путина и его идею порабощения Украины. Спецслужбы соседней страны постоянно отслеживают подобные высказывания и публикации, распространяемые в социальных сетях. В итоге против "национал-большевистского" активиста прокуратура Глогова выдвинула обвинение за поддержку войны, мужчине грозит до 5 лет заключения под стражей.

Скандал в Польше: известный активист поддержал Путина и его кровавую войну против Украины

Владимир Путин, из открытых источников

По данным польских СМИ, некий Генрик публично начал комментировать войну, начатую Путиным, на четвертый день так называемой "спецоперации". Отмечается, что в своих публикациях в социальных сетях активист избегал слова "война", кровавые действия России мужчина назвал "вынужденной мерой, предпринятой РФ ради сохранения собственной безопасности".

Детальный анализ всех публикаций Генрика был сделан Агентством внутренней безопасности еще прошлой весной. Все действия активиста из Глогова были признаны ничем иным, как восхвалением вооруженной агрессии России, которую, к слову, он называл "военной акцией". Обвинительное заключение прокуратуры было передано в суд в декабре 2022 года. В данный момент СМИ Польши и просто сознательные граждане с нетерпением ждут обвинительного приговора.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши отказалась разрывать связь с Россией, она до сих пор продолжает закупать нефть в РФ, финансируя, таким образом, начатую Путиным войну в Украине. По данным местных СМИ, подобное поведение компании ORLEN сильно подрывает авторитет премьер-министра Польши, который пообещал проконтролировать выполнение указа Евросоюза о наложении эмбарго на эксперт российской нефти. 



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Источник: https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,29320099,komunista-z-glogowa-popiera-putina-i-agresje-ukrainy-swiat.html?_ga=2.185319657.1785358790.1672668490-1559444219.1667394767
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