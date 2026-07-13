Скандал в Польше: кандидат в мэры Кракова выбросила портрет Зеленского в помойку (ВИДЕО)

Марианна Шрайбер выбросила портрет Зеленского

В Польше разгорелся очередной скандал вокруг украино-польских отношений. Польская инфлюэнсер и кандидат на пост мэра Кракова Марианна Шрайбер опубликовала видео, на котором демонстративно смяла плакат с изображением президента Украины Владимира Зеленского и выбросила его в мусорку.

Марианна Шрайбер свою акцию посвятила Дню памяти жертв Волынской трагедии. На видео она использовала изображение Зеленского, стилизованное под Адольфа Гитлера.

"Место людей, прославляющих преступников, находится на мусорнике истории", — сказала Шрайбер и смяла плакат с Зеленским и выбросила его в мусорку.

Опубликованное видео вызвало бурную реакцию в социальных сетях:

"За тот плакат Шрайбер должна предстать перед польским судом"

"Дама речь не идет о памяти жертв Волынской резни, а лишь о огласке. Выбрасывание фото президента Украины — это скандал"

"Тот, кто говорит такие вещи, должен считаться с последствиями. Скажи, понимаешь ли ты, что делаешь, или просто воспроизводишь готовые тексты из Кремля?"

"Волынь помним. Операция "Висла" не помним"

Марианна Шрайбер стала известна в Польше после участия в телешоу "Топ-модель" в 2021 году. Впоследствии она занялась политической деятельностью, основала партию "Mam Sujeć" ("С меня хватит"), однако позже была исключена из нее. Также Шрайбер является бывшей супругой польского политика от партии "Право и справедливость" Лукаша Шрайбера.

Недавно она объявила о намерении баллотироваться на должность мэра Кракова. В интервью Radio Kraków политик заявила, что одним из главных направлений ее программы станет защита польских традиций, исторической памяти и патриотизма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Навроцкий попал в скандал на день празднования Волынской трагедии из-за выступления на украинском кладбище, где скрыли кресты.

Также "Комментарии" писали о реакции МИДа на скандал в Польше. Хатримали "героя", напавшего на украинских девушек-школьниц.