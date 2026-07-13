Навроцький потрапив у скандал через виступ на українському цвинтарі: у Польщі приховали хрести (ФОТО)

Президент Польщі Кароль Навроцький потрапив у скандал після меморіальних заходів до роковин Волинської трагедії, що відбулися 11 липня у селі Радруж Підкарпатського воєводства. Причиною скандалу стали фотографії, на яких видно, що під час президентського виступу військовими маскувальними сітками були закриті хрести на українських могилах.

Навроцький потрапив у скандал через українські могили

11 липня Радруж відвідав президент Польщі Кароль Навроцький. Він вшанував пам’ять жертв Волинської трагедії та поклав вінок до могили родини Романіків, яку встановили торік серед старих поховань. Однак, як пише громадська організація "Україна Інкогніта", після завершення офіційної церемонії місце відвідав Томаш Бартецький, який зафіксував територію без маскувальних сіток. Саме на цих фотографіях можна побачити, що під накриттям перебували християнські хрести на старому українському греко-католицькому кладовищі.





Українські могили прикрили маскувальними сітками





Занедбаний український цвинтар у Радружі

У громадській організації нагадали, що до Другої світової війни Радруж був переважно українським селом. Із понад 2,5 тисячі мешканців 2420 становили українці, однак після повоєнних депортацій та етнічних чисток українське населення звідти зникло. Саме на території історичного греко-католицького цвинтаря біля церкви святої Параскеви 17 століття, яка входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, і відбувалися офіційні заходи до роковин Волинської трагедії.

Занедбані українські могили у Радружі

Занедбані українські могили у Радружі, де виступав Навроцький

Активісти також звернули увагу, що під час церемонії практично не згадували історію української громади Радружа. На їхню думку, це створило однобоке трактування історичних подій. На ситуацію відреагував український історик Володимир В'ятрович, який заявив, що промова президента Польщі про важливість історичної пам'яті звучала на тлі занедбаних українських поховань.

"День після Навроцького у колись українському селі Радруж, де багато говорилось про важливість збереження пам'яті. Але не українців, вони, на думку деяких польських політиків, не варті пам'яті", — відреагував В'ятрович.

Наразі офіційних коментарів канцелярії президента Польщі щодо появи маскувальних сіток або стану українського кладовища не оприлюднено.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кароль Навроцький під час виступу в Радружі закликав законодавчо заборонити червоно-чорний прапор УПА.

Також "Коментарі" писали, що половина поляків вважає, що Польща дала Україні забагато допомоги.