Скандал у Польщі: кандидатка в мери Кракова викинула портрет Зеленського у смітник (ВІДЕО)

У Польщі розгорівся черговий скандал навколо українсько-польських відносин. Польська інфлюенсерка та кандидатка на посаду мера Кракова Маріанна Шрайбер опублікувала відео, на якому демонстративно зім'яла плакат з зображенням президента України Володимира Зеленського та викинула його до смітника.

Маріанна Шрайбер викинула портрет Зеленського

Маріанна Шрайбер свою акцію присвятила Дню пам'яті жертв Волинської трагедії. На відео вона використала зображення Зеленського, стилізоване під Адольфа Гітлера.

"Місце людей, які прославляють злочинців, знаходиться на смітнику історії", — сказала Шрайбер та зім’яла плакат з Зеленським і викинула його у смітник.

Опубліковане відео викликало бурхливу реакцію в соціальних мережах:

"За той плакат пані Шрайбер має постати перед польським судом"

"Пані не йдеться про пам’ять жертв Волинської різанини, а лише про розголос. Викидання фото президента України — це скандал"

"Той, хто говорить такі речі, повинен рахуватися з наслідками. Скажи, чи ти розумієш, що робиш, чи просто відтворюєш готові тексти з Кремля?"

"Волинь пам’ятаємо. Операція "Вісла" не пам’ятаємо"

Маріанна Шрайбер стала відомою у Польщі після участі у телешоу "Топ-модель" у 2021 році. Згодом вона зайнялася політичною діяльністю, заснувала партію "Mam Sujeć" ("З мене досить"), однак пізніше була виключена з неї. Також Шрайбер є колишньою дружиною польського політика від партії "Право і справедливість" Лукаша Шрайбера.

Нещодавно вона оголосила про намір балотуватися на посаду мера Кракова. В інтерв'ю Radio Kraków політикиня заявила, що одним із головних напрямків її програми стане захист польських традицій, історичної пам'яті та патріотизму.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Навроцький потрапив у скандал на день вшанування Волинської трагедії через виступ на українському цвинтарі, де приховали хрести.

Також "Коментарі" писали про реакцію МЗС на скандал у Польщі. Хатримали "героя", який напав на українських дівчат-школярок.