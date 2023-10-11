Скандал в Польше: выдавали визы гражданам России

После полномасштабного вторжения России в Украину Польша выдала россиянам около 2 тыс. виз, еще десятки тысяч получили белорусы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польское издание Onet.

Депутат польского Сейма Марцин Кервинский. Фото из открытых источников

Польское правительство имело специальную программу, которая должна была привлечь иностранных специалистов из сферы IT в Польшу. Народные депутаты от оппозиционной партии "Гражданской платформы" получили документы парламентской проверки по визовому скандалу и обнаружили, что часть виз получили россияне.

"По этой программе выдали почти 90 тыс. виз, преимущественно гражданам Беларуси, но оказывается, что почти 2 тыс. получили граждане России", — сказал польский депутат и добавил, что "с начала войны выдано почти 1,7 тыс. визы для граждан России".

Политик от "Гражданской платформы" Марцин Кервинский подверг критике польские власти, которые позволили россиянам получить визы по упрощенной процедуре, которые, по его словам, могли работать на критических для Польши объектах.

"После начала войны они открыли польский рынок для российских айтишников, но неизвестно, были ли это айтишники. Возможно, они были шпионами, возможно, агентами", — сказал Кервинский.

Известно, что в 2022 году россияне получили 1247 виз, а в 2023 году — 467 виз.

Напомним, что в Польше произошел визовый скандал из-за которого уволили заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика. Политик якобы вынуждал польских дипломатов выдавать визы указанным им иммигрантам. Таким образом образовался нелегальный коридор, которым перенаправляли мигрантов из Азии и Африки через Европу в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одна из лидеров польской партии сделала шокирующие заявления о войне в Украине.

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