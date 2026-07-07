Скандал виходить на новий рівень: чиновник Навроцького потрапив до бази "Миротворця"

Новий виток українсько-польського дипломатичного скандалу отримав гучне продовження. Керівник Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збігнєв Богуцький опинився у базі українського центру "Миротворець". Приводом стали його публічні заяви щодо західних областей України, які викликали різку реакцію у Києві.

Голову канцелярії президента Польщі Богуцького внесли до бази «Миротворця». Фото: із відкритих джерел

На сайті центру Богуцький позначений як "антиукраїнський пропагандист". В опублікованому досьє зазначено, що причиною внесення стали дії та висловлювання, які, на думку авторів ресурсу, спрямовані проти суверенітету та територіальної цілісності України, а також сприяють розпалюванню напруженості між українцями та поляками.

Особливу увагу привернув виступ польського чиновника у Сеймі, під час якого він, говорячи про Волинську трагедію, назвав західні регіони України "Східною Малопольщею". Саме цей термін часто використовують представники польських кіл, які виступають із історико-політичними претензіями до українських територій.

У центрі "Миротворець" вважають подібну риторику проявом гуманітарної агресії та спробою маніпулювати історичними фактами для загострення стосунків між двома народами. Адміністрація ресурсу також закликала правоохоронці звернути увагу на діяльність польського чиновника.

Історія набула широкого суспільного резонансу на тлі і без того непростих дискусій між Києвом та Варшавою навколо питань історичної пам'яті. Поки що офіційних коментарів з боку польської влади щодо появи Богуцького в базі "Миротворця" не надходило.

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