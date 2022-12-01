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Скандальная история о выселении беженцев в Познани: где теперь живут переселенцы?

Инвалидов и многодетных матерей переселили в другое бесплатное жилье - гостиницу "Дориан"

сегодня, 09:46
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

30 ноября было последним сроком, данным украинским беженцам, чтобы выселиться из гостиницы "Икар" в Познани. Несмотря на возмущения и нежелание покидать бесплатное жилье, переселенцам все-таки пришлось выполнить требования местных властей. По данным польского издания Wyborcza, не все украинцы воспользовались государственной помощью по расселению, некоторые из беженцев арендовали квартиры за собственные деньги.

Скандальная история о выселении беженцев в Познани: где теперь живут переселенцы?

Процесс переезда беженцев, из открытых источников

Ранее украинцы сильно протестовали относительно выселения, требуя от властей перенести ремонт гостиницы, из-за которого вся история и началась. Известно, что на сторону беженцев даже стали некоторые польские активисты и организации. Возможно, благодаря участию именно местных граждан, городские власти начали искать компромисс – они нашли для переселенцев другое бесплатное жилье, и не в пригороде, как ранее говорили, а в самой Познани непосредственно, чтобы украинцы смогли не менять работу, а их дети продолжили ходить в те же самые школы.

Скандальная история о выселении беженцев в Познани: где теперь живут переселенцы? - фото 2
Скандальная история о выселении беженцев в Познани: где теперь живут переселенцы? - фото 3
Скандальная история о выселении беженцев в Познани: где теперь живут переселенцы? - фото 4

И если с теми, кто арендовал квадратные метры за собственные деньги все ясно, то с остальными беженцами – нет. Выяснить, чем завершилась громкая история вызвались местные журналисты. Они узнали, что переселенцам с ограниченными возможностями, а также многодетным женщинам предоставили довольно неплохое жилье. Их переселили в другую гостиницу – "Дориан", которая, к слову, оснащена всеми необходимыми условиями для проживания инвалидов и людей "в возрасте".

Напомним, история о выселении переселенцев с гостиницы "Икар" началась еще месяц назад, когда местные власти потребовали от беженцев покинуть ранее предоставленное бесплатное жилье. Это спровоцировало поток возмущений и недовольства, как со стороны украинцев, так и со стороны активистов. 



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Источник: https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,29204582,ukraincy-z-ikara-opuscili-hotel-czesc-wynajela-lokale-samodzielnie.html?_ga=2.205085072.1011791322.1669653879-299088472.1667395130
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