Скандальная история о выселении беженцев в Познани: где теперь живут переселенцы?

30 ноября было последним сроком, данным украинским беженцам, чтобы выселиться из гостиницы "Икар" в Познани. Несмотря на возмущения и нежелание покидать бесплатное жилье, переселенцам все-таки пришлось выполнить требования местных властей. По данным польского издания Wyborcza, не все украинцы воспользовались государственной помощью по расселению, некоторые из беженцев арендовали квартиры за собственные деньги.

Процесс переезда беженцев, из открытых источников

Ранее украинцы сильно протестовали относительно выселения, требуя от властей перенести ремонт гостиницы, из-за которого вся история и началась. Известно, что на сторону беженцев даже стали некоторые польские активисты и организации. Возможно, благодаря участию именно местных граждан, городские власти начали искать компромисс – они нашли для переселенцев другое бесплатное жилье, и не в пригороде, как ранее говорили, а в самой Познани непосредственно, чтобы украинцы смогли не менять работу, а их дети продолжили ходить в те же самые школы.

И если с теми, кто арендовал квадратные метры за собственные деньги все ясно, то с остальными беженцами – нет. Выяснить, чем завершилась громкая история вызвались местные журналисты. Они узнали, что переселенцам с ограниченными возможностями, а также многодетным женщинам предоставили довольно неплохое жилье. Их переселили в другую гостиницу – "Дориан", которая, к слову, оснащена всеми необходимыми условиями для проживания инвалидов и людей "в возрасте".

Напомним, история о выселении переселенцев с гостиницы "Икар" началась еще месяц назад, когда местные власти потребовали от беженцев покинуть ранее предоставленное бесплатное жилье. Это спровоцировало поток возмущений и недовольства, как со стороны украинцев, так и со стороны активистов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!