Скільки МіГ-29 Польща передасть Україні: Варшава розкрила дані

Польща поставить Україні до дев'яти своїх винищувачів МіГ-29 у рамках допомоги Києву для захисту від повномасштабного вторгнення РФ. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський.

Літак МіГ-29. Фото: з відкритих джерел

"Ми чекаємо на відповідь міністерства оборони України. Обговорення тривають. Це вже повністю технічні обговорення", — зазначив Залєвський.

На запитання, чи погодилася Україна прийняти пропозицію Польщі, Залєвський зазначив, що Київ згоден. За його словами, початкова поставка складатиметься з "менше десяти" літаків.

"Я вважаю, що українці вирішили прийняти цю пропозицію. Звичайно, є деякі технічні аспекти, які, як завжди, будуть уточнені", – додав він.

У грудні Цезарій Томчик, ще один заступник міністра оборони Польщі, заявив, що "шість-вісім" літаків радянської епохи можуть бути передані Україні в рамках можливої угоди про обмін військовими технологіями.

Залевський також наголосив, що технічні деталі передачі МіГів, включаючи логістику та технічне обслуговування, зараз узгоджуються.

Читайте також на порталі "Коментарі" — навколо питання про передачу Україні винищувачів МіГ-29 виникла "непотрібна і незрозуміла буря", заявив президент Польщі Кароль Навроцький. За його словами, громадська думка була "певною мірою дезінформована навколо цієї справи".

Разом з тим Польща не виключає можливості обміну літаків на українські антидронові технології. Про це Навроцький сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я вже не буду в ці питання входити, бо це не місце для цього", — зазначив президент Польщі.

Навроцький підкреслив, що його обов’язок полягає у захисті інтересів польських військових, у тому числі авіаторів із Мальборка, де нині базуються винищувачі МіГ-29 Повітряних сил Польщі.



