logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Польща Скільки МіГ-29 Польща передасть Україні: Варшава розкрила дані
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки МіГ-29 Польща передасть Україні: Варшава розкрила дані

У рамках допомоги Києву для захисту від повномасштабного вторгнення РФ Польша готова передати винищувачі МіГ-29 про які йшлося раніше

15 січня 2026, 12:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польща поставить Україні до дев'яти своїх винищувачів МіГ-29 у рамках допомоги Києву для захисту від повномасштабного вторгнення РФ. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський.

Скільки МіГ-29 Польща передасть Україні: Варшава розкрила дані

Літак МіГ-29. Фото: з відкритих джерел

"Ми чекаємо на відповідь міністерства оборони України. Обговорення тривають. Це вже повністю технічні обговорення", — зазначив Залєвський.

На запитання, чи погодилася Україна прийняти пропозицію Польщі, Залєвський зазначив, що Київ згоден. За його словами, початкова поставка складатиметься з "менше десяти" літаків.

"Я вважаю, що українці вирішили прийняти цю пропозицію. Звичайно, є деякі технічні аспекти, які, як завжди, будуть уточнені", – додав він.

У грудні Цезарій Томчик, ще один заступник міністра оборони Польщі, заявив, що "шість-вісім" літаків радянської епохи можуть бути передані Україні в рамках можливої угоди про обмін військовими технологіями.

Залевський також наголосив, що технічні деталі передачі МіГів, включаючи логістику та технічне обслуговування, зараз узгоджуються.

Читайте також на порталі "Коментарі" — навколо питання про передачу Україні винищувачів МіГ-29 виникла "непотрібна і незрозуміла буря", заявив президент Польщі Кароль Навроцький. За його словами, громадська думка була "певною мірою дезінформована навколо цієї справи".

Разом з тим Польща не виключає можливості обміну літаків на українські антидронові технології. Про це Навроцький сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я вже не буду в ці питання входити, бо це не місце для цього", — зазначив президент Польщі.

Навроцький підкреслив, що його обов’язок полягає у захисті інтересів польських військових, у тому числі авіаторів із Мальборка, де нині базуються винищувачі МіГ-29 Повітряних сил Польщі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://tvpworld.com/91045775/poland-sending-first-batch-of-mig-jets-to-ukraine
Теги:

Новини

Всі новини