Скільки МіГ-29 Польща передасть Україні: Варшава розкрила дані

Польща поставить Україні до дев'яти своїх винищувачів МіГ-29 у рамках допомоги Києву для захисту від повномасштабного вторгнення РФ. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський.
Літак МіГ-29. Фото: з відкритих джерел
На запитання, чи погодилася Україна прийняти пропозицію Польщі, Залєвський зазначив, що Київ згоден. За його словами, початкова поставка складатиметься з "менше десяти" літаків.
У грудні Цезарій Томчик, ще один заступник міністра оборони Польщі, заявив, що "шість-вісім" літаків радянської епохи можуть бути передані Україні в рамках можливої угоди про обмін військовими технологіями.
Залевський також наголосив, що технічні деталі передачі МіГів, включаючи логістику та технічне обслуговування, зараз узгоджуються.
Читайте також на порталі "Коментарі" — навколо питання про передачу Україні винищувачів МіГ-29 виникла "непотрібна і незрозуміла буря", заявив президент Польщі Кароль Навроцький. За його словами, громадська думка була "певною мірою дезінформована навколо цієї справи".
Разом з тим Польща не виключає можливості обміну літаків на українські антидронові технології. Про це Навроцький сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Навроцький підкреслив, що його обов’язок полягає у захисті інтересів польських військових, у тому числі авіаторів із Мальборка, де нині базуються винищувачі МіГ-29 Повітряних сил Польщі.