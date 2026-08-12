Сколько поляков поддерживают депортацию украинских мужчин: новый опрос

Большинство поляков поддерживают предложение оппозиционной партии "Право и справедливость" о депортации из страны украинских мужчин призывного возраста, у которых нет легальной работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS для польской газеты Rzeczpospolita.

Большинство поляков поддерживают депортацию безработных украинских мужчин

Согласно исследованию, 67,2% опрошенных поляков поддерживают идею высылать из Польши украинских мужчин призывного возраста без легального трудоустройства. Против такой инициативы выступили 23,4% респондентов.

Поддержка предложения заметно отличается в зависимости от возраста. Среди поляков от 18 до 29 лет ее одобряют 43% опрошенных. В группе людей в возрасте около 50 лет этот показатель достигает 80%.

Исследователи также зафиксировали отличия в зависимости от религиозности. Верующие респонденты чаще поддерживают инициативу "ПиС" депортировать украинских мужчин без работы, чем люди, не считающие себя верующими.

Напомним, что партия "ПиС" представила концепцию новой миграционной политики 7 августа. Один из пунктов предусматривает депортацию украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, если у них нет легальной работы в Польше. Инициатива вызвала дискуссию среди польских политиков.

"Идея партии "Право и справедливость" относительно депортации украинцев призывного возраста — это популизм", — заявила представитель Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая, которая отметила, что 95% мужчин из Украины работают в Польше легально.

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