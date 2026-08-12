Скільки поляків підтримують депортацію українських чоловіків: нове опитування

Більшість поляків підтримує пропозицію опозиційної партії "Право і справедливість" щодо депортації з країни українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи. Про це свідчать результати опитування IBRiS для польської газети Rzeczpospolita.

Більшість поляків підтримують депортацію безробітних українських чоловіків

Згідно з дослідженням, 67,2% опитаних поляків підтримують ідею висилати з Польщі українських чоловіків призовного віку без легального працевлаштування. Проти такої ініціативи виступили 23,4% респондентів.

Підтримка пропозиції помітно відрізняється залежно від віку. Серед поляків віком від 18 до 29 років її схвалюють 43% опитаних. Натомість у групі людей віком близько 50 років цей показник сягає 80%.

Дослідники також зафіксували відмінності залежно від релігійності. Віруючі респонденти частіше підтримують ініціативу "ПіС" депортувати українських чоловіків без роботи, ніж люди, які не вважають себе віруючими.

Нагадаємо, що партія "ПіС" представила концепцію нової міграційної політики 7 серпня. Один з пунктів передбачає депортацію українських чоловіків віком від 25 до 60 років, якщо вони не мають у Польщі легальної роботи. Ініціатива викликала дискусію серед польських політиків.

"Ідея партії "Право і справедливість" щодо депортації українців призовного віку — це популізм", — заявила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Галецька, яка зауважила, що 95% чоловіків з України працюють у Польщі легально.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українці масово виїжджають з Польщі. В які країни ЄС перебираються біженці найбільше.