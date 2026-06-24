Зеленський пропускає форум у Гданську: Туск побачив у цьому сигнал Києва

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував рішення президента України Володимира Зеленського не брати участь особисто у Міжнародній конференції з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську. За словами глави польського уряду, він сприймає цей крок як прагнення Києва уникнути зайвої політизації заходу та забезпечити його максимально продуктивну роботу.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Туск повідомив, що підтримує постійний контакт із прем'єр-міністром України Юлією Свириденко, яка очолить українську делегацію на форумі. Польський прем'єр наголосив, що не вважає відсутність Зеленського проблемою для майбутніх переговорів та ділових зустрічей.

На його думку, участь українського уряду на високому рівні дозволить зосередитись на головній меті конференції – залученні інвестицій та пошуку практичних рішень для повоєнного відновлення країни. Туск зазначив, що такий формат може навіть сприяти більш спокійній та конструктивній атмосфері на заході.

Конференція Ukraine Recovery Conference 2026 вважається одним із найбільших міжнародних форумів, присвячених відновленню України. Організатори очікують на участь близько тисячі компаній та представників бізнесу з різних країн світу.

За попередніми даними, третина учасників становитимуть українські підприємства, ще третина – польські компанії. Решту представлять міжнародні інвестори, фінансові інститути та представники великих корпорацій, зацікавлених у проектах відновлення інфраструктури, енергетики, промисловості та житлового будівництва.

У Варшаві розраховують, що форум стане майданчиком для укладання нових угод та запуску спільних ініціатив, які допоможуть прискорити економічне відновлення України та зміцнити її інтеграцію до європейського простору.

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