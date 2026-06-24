Скільки українців хочуть діалогу з Польщею щодо історичних суперечок: опитування КМІС

Абсолютна більшість українців підтримує конструктивний і стриманий підхід до вирішення історичних суперечок із Польщею. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Україна та Польща. Фото: з відкритих джерел

Респондентам ставили запитання щодо того, як слід підходити до наявних історичних розбіжностей між Україною та Польщею. Найпопулярнішою позицією став прагматичний підхід: 57% опитаних вважають, що кожна нація має право на власних героїв і не повинна дозволяти зовнішнє втручання у трактування своєї історії.

Ще 33% респондентів висловили надію на науковий і деполітизований діалог між істориками двох країн, який у перспективі міг би сформувати спільне бачення окремих історичних подій. Таким чином, понад 90% опитаних загалом підтримують конструктивні або компромісні моделі вирішення історичних суперечок.

Лише незначна частка респондентів обрала радикальні варіанти: 1% вважає, що Україна має повністю прийняти польську інтерпретацію історії, тоді як 4% — навпаки, що Польща не повинна мати суб’єктності у цих питаннях.

У КМІС підкреслюють, що результати демонструють зрілість українського суспільства у чутливих історичних темах. Водночас соціологи зазначають, що навіть на тлі політичних дискусій у Польщі ставлення українців до поляків суттєво не погіршилося.

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