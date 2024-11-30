Сколько украинцев в Польше работают или ищут работу: исследование

Доля людей, которые работают или ищут работу среди граждан Украины в Польше в 2024 году, составляет 78% и выше, чем среди граждан Польши. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Миграционная платформа EWL со ссылкой на исследование Национального банка Польши.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают высокую профессиональную активность украинцев на польском рынке труда.

Работа является основным источником дохода для украинцев в Польше, а также фактором, способствующим их длительному пребыванию. Около половины респондентов (и довоенные мигранты, и военные беженцы) заявляют, что это является возможностью содержать себя и свою семью. Также среди мотивирующих факторов оставаться в Польше есть возможность найти работу, которая приносит удовольствие.

Уровень занятости украинцев в Польше увеличивается благодаря трудоустройству беженцев, прибывших в страну после 2022 года. Хотя безработица среди беженцев в целом выше, чем в польской экономике.

Аналитики, проводившие исследование, отметили, что 19% военных мигрантов – безработные, поскольку "значительная часть женщин-беженок, которые ухаживают за детьми, ищут работу на неполный рабочий день, что является проблемой, учитывая низкий уровень использования контрактов на неполный рабочий день в польской экономике".

Процент граждан Украины, которые декларируют намерение поселиться в Польше на постоянное проживание, не растет: такое намерение выражают 50% довоенных мигрантов и 20% беженцев. Зато в исследовании Нацбанка Польши говорится, что все больше граждан Украины еще не определились с планами на будущее. По сравнению с предыдущими исследованиями, процент ответов "трудно сказать" в планах проживания в Польше вырос — как среди довоенных мигрантов (до 39% с 36% в 2023 году), так и среди беженцев (до 56% с 48% в 2023 году).

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