Сможет ли Польша победить Россию за 6 недель: что не так с заявлением Сикорского

Громкое заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о способности Варшавы быстро победить Россию вызвало немало вопросов. Министр говорит о преимуществе Польши в авиации и даже предполагает, что польские силы могли бы уничтожить российский нефтеперерабатывающий потенциал в разы быстрее, чем это сделала Украина. Насколько реалистична оценка Сикорского относительно военного превосходства Польши над Россией? Не недооценивает ли Сикорский потенциал России, говоря фактически лишь о превосходстве в авиации? Насколько важны в потенциальной войне были бы российские дроны, ракеты, КАБы, артиллерия, человеческий ресурс, промышленные возможности и способность вести длительную войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Сикорский

Сказанное Сикорским назвать адекватным – тяжело

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник так прокомментировал ситуацию:

"Когда я услышал заявление Сикорского, мне стало страшно за его здоровье, ведь нельзя так резко менять наркодилера. Потому что это заявление неадекватно даже для любого популизма. Это все равно, что Андорра начнет заявлять, что готова дать военный отпор Испании и дойти до Мадрида".

Собеседник портала "Комментарии" отметил, исходя из тактической глубины самой Польши, абсолютно невозможно представить, что Польша после первых ударов России, после той прочности, которая была в России в 2022-м и сейчас, включая ракеты, баллистику и авиацию, смогла вообще пользоваться своими самолетами. Не говоря уже, что большие артиллерийские дивизионы ПВО, которые были бы уничтожены в первые часы.

"Поэтому это не то, что неадекватное заявление. Это неадекватное заявление даже для самых больших неадекватов, которые могут быть в политическом пространстве. И ни одно то, что перечислил Сикорский – авиация, артиллерия, танки, им бы не помогли. Потому что нет у них армии, готовой воевать. Так же, как и население Польши, не готово идти в военкоматы. Так же, как нет у них оброны вообще каких-то линий, непосредственно в самой Польше, за которые бы восточнее Вислы кто-то мог зацепиться. Поэтому, подытоживая, единственное, что можно сказать – заявление очень неадекватное", – отметил Николай Мельник.

Сикорский и компания забыли о нескольких моментах

Политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, кажется, поляки действительно настолько хорошо защищены ВСУ, что перестали считать армию России реальной угрозой, а мощность России просто сбросили с весов.

"При том что Россия легко разменивает на считанные километры миллионы единиц мяса, армия Польши – 220 тысяч. Это со всеми, включая технический персонал и чиновников. ВСУ имели перед Великой войной 215 тысяч именно военных, плюс военные подразделения спецслужб и другие вооруженные структуры, сейчас это 880-990 тыс. Туск только угрожал в августе "создать крупнейшую армию в Европе" – довести численность до 500 тысяч, но это пока даже не планы, а только декларации, даже издалека не подкрепленные бюджетом и производством", – отметил политтехнолог.

При этом он обратил внимание, что у Польши нет ядерного оружия – ни своего, ни размещенного. Протяженность границы с Беларусью – менее 400 км. Ну, еще 200 км границы с Калининградской областью.

"Сикорский действительно уверен, что 28 танков, которые в этом году Польша отправила на эту границу, остановили бы российскую миллионную армию хоть час? То есть удар армии России, если что, получится очень "концентрированным". Но пусть даже добавить границу с Украиной, то есть если Россия условно не сначала сломает нас, чтобы напасть дальше на Польшу, а попытается взять нас в тиски и с территории Польши. Это плюс еще 535 км. Итого около 1100 км границы под угрозой. Если на это размазать 200 тысяч войска польского, получится очень редко. Ну, и Сикорский как-то проигнорировал и современный формат войны – прежде тысячи боевых дронов ежедневно. Польша у них есть? Имеет производство – включая производство взрывчатки? А КАБ и ФАБ, баллистические и крылатые ракеты?", – отметил эксперт.

Алексей Голобуцкий подчеркнул, при этом не надо забывать, что Россия все еще имеет вчетверо больше Польши населения. И $1,04 триллиона ВВП мирной Польши все еще меньше $2,54 ВВП полностью милитаризованной России.

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