Сначала думали сердцем, теперь головой: в Польше стали меньше жертвовать для Украины

Первые месяцы войны в Украине стали для всего мира огромным шоком, миллионы граждан со всего мира активно принимали участие в сборе финансовой помощи для украинских солдат и переселенцев. Сейчас же, отмечают в Польше, ситуация немного изменилась, люди стали более практичными и осторожными при переводе какой-либо суммы кому-то на банковский счет. Большинство организаций отказались от участия в различных сборах, став сторонниками целевой помощи, поляки начали покупать необходимые для украинцев вещи (медикаменты, одежду, еду) и передавать их непосредственно получателю через гуманитарные конвои.

фото тематическое, из открытых источников

Так, к примеру, недавно на портале zrzutka.pl завершился сбор средств на покупку современного нейрохирургического микроскопа для одного из госпиталей Львова. Известно, что сбор денег был инициирован бывшим мэром Вроцлава Рафалом Дуткевичем. Как отмечает сам мужчина, он надеялся собрать всю необходимую сумму – 750 тысяч злотых, однако цель, к сожалению, достигнута не была, по итогу было собрано лишь 30% от вышеуказанной цифры, около 225 тысяч злотых. Микроскоп, конечно же будет куплен, некоторые немецкие фонды согласились профинансировать покупку, однако этот пример четко показывает то, что люди уже не так активно готовы помогать деньгами.

Петр Кашувара, польский журналист из Вроцлава также отмечает, что когда-то было проще собрать средства для помощи миллиону человек, чем сегодня собрать что-то для одного нуждающегося.

"Сначала думали сердцем, теперь головой", — говорит Кашувара, комментируя снижение активности среди меценатов и благотворителей, ранее помогающих Украине большими суммами.

Кстати, журналист поехал в украинский Киев еще в феврале, мужчина до сих пор работает там волонтером, поэтому очень хорошо знает, насколько сильно изменился размер и объем помощи для украинцев, если сравнивать с первыми месяцами вооруженного конфликта.

Напомним, ранее мы сообщали, что еще одно воеводство Польши направило в Украину гуманитарные конвои.

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