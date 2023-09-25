Сокращение помощи украинским беженцам в Польше: Дуда сделал новое заявление

Глава Польши Анджей Дуда дал комментарий о вероятном сокращении пособий беженцам из Украины в 2024 году.

Анджей Дуда (фото из открытых источников)

"Прежде всего, я считаю, что должен быть непрерывный, достоверный анализ. Нам нужно посмотреть вопрос, используются ли эти средства, кому эти средства выплачиваются и находятся ли получающие их люди на самом деле в Польше или, может быть, они уехали" , — сказал польский президент, отвечая на вопросы журналистов польского издания Super Express .

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Как заявил Анджей Дуда, в той ситуации, когда украинцы покинули территорию страны, "оснований платить им деньги нет".

Но для тех, кто все еще здесь, нам следует подумать о сохранении этих условий, поскольку они являются частью нашего общества. Подавляющее большинство украинцев обычно работают в Польше и таким образом способствуют нашему экономическому развитию. Эти люди платят налоги, поэтому к ним следует относиться. достойно", — подытожил президент Польши.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Польша возобновит поставки оружия в Украину . Президент Польши Анджей Дуда рассказал, при каких условиях Варшава может снова возобновить поставки оружия в Украину. Анджей Дуда объяснил, что не ожидал критики в сторону Польши от Зеленского со сцены Генассамблеи ООН. Однако польский лидер заметил, что Зеленский находится под значительным давлением из-за войны, ведь "он посылает людей на фронт, часто на смерть". Президент Польши назвал обстоятельства, при которых его страна вновь готова поставлять оружие в Украину.

Польша отказалась снять эмбарго на украинское зерно, которое должно было закончиться 15 сентября. Украина отреагировала на такие действия и подала иск в ВТО. Как следствие, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекращает отправлять оружие в Украину.

