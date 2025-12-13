Соседняя с Украиной страна может стать постоянным членом G20

Польша, демонстрирующая стремительный экономический рост, по итогам текущего года вошла в топ-20 крупнейших экономик мира и теперь готовится стать первой страной Восточной Европы, которая может присоединиться к формату "Большой двадцатки". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Deutsche Welle.

Польша. Фото: из открытых источников

За последние два десятилетия Польша прошла путь от посткоммунистического государства со средним уровнем развития до одной из самых динамичных экономик Европы. Эксперты отмечают, что успеху способствовали как внутренние факторы – развитый производственный сектор, сфера услуг и высокий внутренний спрос, — так и внешняя поддержка в виде масштабных инвестиций Европейского Союза.

В сентябре 2025 года валовой внутренний продукт Польши превысил символическую отметку в 1 трлн долларов (около 860 млрд евро). Этот показатель оказался выше, чем у Швейцарии, и сделал польскую экономику сопоставимой с экономиками ряда западноевропейских стран. По оценке Международного валютного фонда, именно это закрепило позицию Польши среди двадцати крупнейших экономик мира.

Авторы материала подчеркивают, что польская модель развития может служить примером для стран с более низким уровнем доходов. Сочетание внешнего финансирования, конкурентоспособных отраслей и устойчивых демократических институтов укрепило доверие инвесторов и обеспечило стабильный экономический рост.

Дополнительный шанс заявить о себе на глобальном уровне у Польши появился после скандала в G20. Президент США Дональд Трамп обвинил ЮАР в преследовании белого меньшинства, бойкотировал саммит в Йоханнесбурге и впоследствии отозвал приглашение страны на встречу в Майами в 2026 году. Освободившееся место временно займет Польша, которая будет приглашена на следующий саммит во Флориде в статусе наблюдателя. Это станет первым случаем с момента создания G20, когда страну Центральной или Восточной Европы приглашают на саммит лидеров крупнейших экономик мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Польше придумали, как зарабатывать за счет войны в Украине: детали.



