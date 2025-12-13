Сусідня з Україною країна може стати постійним членом G20

Польща, яка демонструє стрімке економічне зростання, за підсумками поточного року увійшла до топ-20 найбільших економік світу і тепер готується стати першою країною Східної Європи, яка може приєднатися до формату Великої двадцятки. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Deutsche Welle.

Польща. Фото: з відкритих джерел

За останні два десятиліття Польща пройшла шлях від посткомуністичної держави із середнім рівнем розвитку до однієї з найдинамічніших економік Європи. Експерти відзначають, що успіху сприяли як внутрішні чинники – розвинений виробничий сектор, сфера послуг та високий внутрішній попит – так і зовнішня підтримка у вигляді масштабних інвестицій Європейського Союзу.

У вересні 2025 року валовий внутрішній продукт Польщі перевищив символічну позначку 1 трлн доларів (близько 860 млрд євро). Цей показник виявився вищим, ніж у Швейцарії, і зробив польську економіку порівнянною з економіками низки західноєвропейських країн. За оцінкою Міжнародного валютного фонду, це закріпило позицію Польщі серед двадцяти найбільших економік світу.

Автори матеріалу наголошують, що польська модель розвитку може бути прикладом для країн із нижчим рівнем доходів. Поєднання зовнішнього фінансування, конкурентоспроможних галузей та стійких демократичних інститутів зміцнило довіру інвесторів та забезпечило стабільне економічне зростання.

Додатковий шанс заявити про себе на глобальному рівні у Польщі з'явився після скандалу у G20. Президент США Дональд Трамп звинуватив ПАР у переслідуванні білої меншини, бойкотував саміт у Йоганнесбурзі та згодом відкликав запрошення країни на зустріч до Майамі у 2026 році. Звільнене місце тимчасово займе Польща, яка буде запрошена на наступний саміт у Флориді у статусі спостерігача. Це стане першим випадком із моменту створення G20, коли країну Центральної чи Східної Європи запрошують на саміт лідерів найбільших економік світу.

