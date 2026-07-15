Спор из-за Украины: кандидат в премьеры Польши после критики сделал неожиданное заявление

Кандидат на пост премьер-министра Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Пшемыслав Чарнек заявил, что не имеет разногласий с лидером политической силы Ярославом Качиньским, несмотря на публичную критику в свой адрес из-за высказываний о поддержке Украины. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание Fakt.

Пшемыслав Чарнек. Фото: из открытых источников

Поводом для дискуссии стали заявления Чарнека о том, что Варшава должна добиваться от Европейского Союза прекращения финансирования поставок вооружений и восстановления Украины до тех пор, пока Киев не пойдет на уступки в вопросах исторической памяти.

Такая позиция вызвала резкую реакцию Ярослава Качиньского. Лидер PiS подчеркнул, что партия неизменно считает военную помощь Украине жизненно важной для безопасности самой Польши, поскольку поражение Киева означало бы усиление угрозы со стороны России.

В ответ Чарнек заверил, что его взгляды не противоречат официальной линии партии. По его словам, он никогда не ставил под сомнение необходимость победы Украины в войне, поскольку именно такой исход отвечает национальным интересам Польши.

"Я никогда и ни при каких обстоятельствах не отрицал, что принципиальный интерес Польши заключается в победе Украины над Россией", — подчеркнул политик.

При этом кандидат в премьеры отметил, что критическое заявление Качиньского было необходимо для того, чтобы развеять обвинения PiS в якобы пророссийской позиции. Однако Чарнек дал понять, что своих первоначальных слов не отказывается. Он заявил, что и сегодня повторил бы призыв увязать дальнейшее европейское финансирование Украины с решением спорных исторических вопросов между Варшавой и Киевом. Таким образом, дискуссия внутри крупнейшей польской оппозиционной партии по украинской тематике, вероятно, далека от завершения.

Читайте также на портале "Комментарии" — лидер польской партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский публично дистанцировался от заявлений своего однопартийца, кандидата на должность премьер-министра Пшемыслава Чарнека, который предложил прекратить финансирование военной помощи и восстановления Украины со стороны Европейского Союза.