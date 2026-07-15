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Суперечка через Україну: кандидат у прем'єри Польщі після критики зробив несподівану заяву

Після закликів переглянути допомогу Києву Пшемислав Чарнек запевняє, що повністю підтримує перемогу України, але своєї позиції міняти не має наміру

15 липня 2026, 15:51
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Кравцев Сергей

Кандидат на посаду прем'єр-міністра Польщі від найбільшої опозиційної партії "Право і справедливість" (PiS) Пшемислав Чарнек заявив, що не має розбіжностей із лідером політичної сили Ярославом Качинським, незважаючи на публічну критику на свою адресу через висловлювання про підтримку України. Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на польське видання Fakt.

Суперечка через Україну: кандидат у прем'єри Польщі після критики зробив несподівану заяву

Пшемислав Чарнек. Фото: з відкритих джерел

Приводом для дискусії стали заяви Чарнека про те, що Варшава має домагатися від Європейського Союзу припинення фінансування постачання озброєнь та відновлення України доти, доки Київ не піде на поступки у питаннях історичної пам'яті.

Така позиція викликала різку реакцію Ярослава Качинського. Лідер PiS наголосив, що партія незмінно вважає військову допомогу Україні життєво важливою для безпеки самої Польщі, оскільки поразка Києва означала б посилення загрози з боку Росії.

У відповідь Чарнек запевнив, що його погляди не суперечать офіційній лінії партії. За його словами, він ніколи не ставив під сумнів необхідність перемоги України у війні, оскільки саме такий результат відповідає національним інтересам Польщі.

"Я ніколи і за жодних обставин не заперечував, що принциповий інтерес Польщі полягає у перемозі України над Росією", — наголосив політик.

При цьому кандидат у прем'єри зазначив, що критичну заяву Качиньського була потрібна для того, щоб розвіяти звинувачення PiS у нібито проросійській позиції. Однак Чарнек дав зрозуміти, що своїх первісних слів не відмовляється. Він заявив, що і сьогодні повторив би заклик ув'язати подальше європейське фінансування України із вирішенням спірних історичних питань між Варшавою та Києвом. Таким чином, дискусія всередині найбільшої польської опозиційної партії з української тематики, ймовірно, далека від завершення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — лідер польської партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський публічно дистанціювався від заяв свого однопартійця, кандидата на посаду прем'єр-міністра Пшемислава Чарнека, який запропонував припинити фінансування військової допомоги та відновлення України з боку Європейського Союзу.



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