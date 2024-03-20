Стоят грузовики, автобусы и легковые автомобили. Когда прекратится тотальная блокада границы

Вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков высказал свою позицию по заблокированному движению автобусов на границе с Польшей на КПП "Медика — Шегини".

Блокада польской границы

В частности, министр выразил недоумение и обеспокоенность по этому поводу, спрашивая у властей Польши, почему разрешаются такие ситуации.

Кубраков поинтересовался, можно ли допускать, чтобы люди становились заложниками политических противостояний в цивилизованной стране.

Министр также отметил, что менее десяти дней назад польская полиция заявляла, что автобусы пересекают границу без ограничений, а сейчас протестующие блокируют движение пассажирского транспорта на КПП "Медика – Шегини".

Вместе с тем, как сообщили в Госпогранслужбе, в среду, 20 марта, польские протестующие начали блокировать движение всех видов транспорта на пункте пропуска "Медика — Шегини" на границе с Украиной. При этом пограничники рассказали, что к 20:00 будет полностью прекращен пропуск грузовиков и автобусов, а также не будут пропускаться легковые автомобили.

Пограничники призвали перевозчиков и граждан учесть эту информацию при планировании поездок.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что польские протестующие заблокировали движение пассажирских автобусов на пограничном пункте "Медика — Шегини". При этом народные депутаты выразили возмущение такими действиями, отметив, что обычно в автобусах находятся женщины и дети, ставшие заложниками польских протестующих. Также эксперты добавили, что на фоне столь беспрецедентных действий протестующих будет неудивительно, если украинцы будут отказываться от приобретения товаров из Польши.