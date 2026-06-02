Страна ЕС поддержала ограничения для украинских мужчин призывного возраста

Польша поддержала инициативу, которая может существенно изменить правила пребывания украинцев в странах Европейского Союза. Речь идет о возможном ограничении права на временную защиту для мужчин призывного возраста, которые покинули Украину во время войны. Этот вопрос министры стран ЕС планируют обсудить уже 4 июня.

Мужчины из Украины в Польше.

Как сообщают польские СМИ со ссылкой на дипломатические источники, Варшава считает логичным подход, при котором мужчины, не имеющие законного права на выезд из Украины, не смогут автоматически получать временную защиту на территории Евросоюза.

По словам одного из польских дипломатов, такое решение соответствует позиции украинских властей, которые испытывают серьезный дефицит личного состава на фронте. В Варшаве считают, что введение подобных ограничений не противоречит ни гуманитарным, ни этическим нормам, поскольку фактически уравнивает эту категорию граждан с другими иностранцами, претендующими на пребывание в странах ЕС.

Более того, Польша выступает за постепенный отказ от специальных льгот для украинских беженцев и переход к стандартным миграционным правилам, действующим для граждан других государств.

В то же время польское правительство отвергает другой вариант ограничений, который обсуждается в Европе. Речь идет о предоставлении защиты в зависимости от региона происхождения человека. Подобную модель уже внедрила Норвегия, исключив из автоматической защиты жителей ряда западных областей Украины, которые считает относительно безопасными.

Варшава настаивает, что такой подход несправедлив. Польские власти подчеркивают, что российские ракетные и дроновые атаки охватывают всю территорию Украины, поэтому делить регионы на безопасные и опасные невозможно.

Предстоящие дискуссии в ЕС могут стать одними из самых чувствительных для миллионов украинцев, находящихся за пределами страны. Итоги обсуждения способны повлиять не только на миграционную политику Европы, но и на отношения Брюсселя с Киевом.

