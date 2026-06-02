Країна ЄС підтримала обмеження для українських чоловіків призовного віку

Польща підтримала ініціативу, яка може суттєво змінити правила перебування українців у країнах Європейського Союзу. Йдеться про можливе обмеження права на тимчасовий захист для чоловіків призовного віку, які залишили Україну під час війни. Це питання міністри країн ЄС планують обговорити 4 червня.

Чоловіки з України у Польщі.

Як повідомляють польські ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела, Варшава вважає логічним підхід, коли чоловіки, які не мають законного права на виїзд з України, не зможуть автоматично отримувати тимчасовий захист на території Євросоюзу.

За словами одного з польських дипломатів, таке рішення відповідає позиції української влади, яка відчуває серйозний дефіцит особового складу на фронті. У Варшаві вважають, що запровадження таких обмежень не суперечить ні гуманітарним, ні етичним нормам, оскільки фактично зрівнює цю категорію громадян з іншими іноземцями, які претендують на перебування у країнах ЄС.

Більше того, Польща виступає за поступову відмову від спеціальних пільг для українських біженців та перехід до стандартних міграційних правил, які діють громадянам інших держав.

Водночас польський уряд заперечує інший варіант обмежень, який обговорюється в Європі. Йдеться про надання захисту, залежно від регіону походження людини. Подібну модель вже запровадила Норвегія, виключивши з автоматичного захисту мешканців низки західних областей України, які вважають безпечними.

Варшава наполягає, що такий підхід є несправедливим. Польська влада підкреслює, що російські ракетні та дронові атаки охоплюють всю територію України, тому ділити регіони на безпечні та небезпечні неможливо.

Майбутні дискусії в ЄС можуть стати одними з найчутливіших для мільйонів українців за межами країни. Підсумки обговорення здатні вплинути не лише на міграційну політику Європи, а й на відносини Брюсселя із Києвом.

