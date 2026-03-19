Страна-сосед Украины вырывается в топ-20 экономик мира: она обошла даже Швейцарию

Польша вошла в двадцатку крупнейших экономик мира, обогнав Швейцарию. По данным Associated Press, в 2025 году объем польской экономики превысил $1 трлн, а рост ВВП составил 3,6% в годовом исчислении.

Польша. Фото: из открытых источников

Для сравнения, номинальный ВВП Украины по итогам 2025 года составил около $203 млрд, что соответствует 58 месту в мировом рейтинге. Польша за последние 35 лет совершила стремительный экономический прорыв: ВВП на душу населения вырос до $55 340, что составляет 85% от среднего уровня ЕС.

Ключевым фактором этого успеха стало формирование эффективных государственных институций. Как отмечает экономист Университета Козьминского Марцин Пентковский, Польша смогла выстроить независимую судебную систему, сильные антимонопольные органы и регуляторы, не допустившие доминирование олигархов.

Важную роль сыграла и финансовая поддержка Европейского союза, как до вступления страны в 2004 году, так и после него. Ожидается, что в 2026 году Варшава получит рекордные 46 млрд евро помощи, хотя в дальнейшем объемы финансирования могут сократиться.

Впрочем, эксперты предостерегают: нынешний успех не гарантирует стабильное будущее. Польша сталкивается со старением и низкой рождаемостью, что может создать дефицит рабочей силы. Кроме того, уровень зарплат остается ниже среднего по ЕС, а малый и средний бизнес, несмотря на активное развитие, пока недостаточно представлен на глобальных рынках.

Таким образом, Польша демонстрирует один из самых успешных экономических примеров в Европе, но дальнейший рост зависит от способности преодолеть новые структурные вызовы.

