logo

BTC/USD

69453

ETH/USD

2121.18

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Польша Страна-сосед Украины вырывается в топ-20 экономик мира: она обошла даже Швейцарию
commentss НОВОСТИ Все новости

Страна-сосед Украины вырывается в топ-20 экономик мира: она обошла даже Швейцарию

ВВП более $1 трлн и стремительный рост, но демография и слабые зарплаты могут остановить рывок

19 марта 2026, 17:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польша вошла в двадцатку крупнейших экономик мира, обогнав Швейцарию. По данным Associated Press, в 2025 году объем польской экономики превысил $1 трлн, а рост ВВП составил 3,6% в годовом исчислении.

Польша. Фото: из открытых источников

Для сравнения, номинальный ВВП Украины по итогам 2025 года составил около $203 млрд, что соответствует 58 месту в мировом рейтинге. Польша за последние 35 лет совершила стремительный экономический прорыв: ВВП на душу населения вырос до $55 340, что составляет 85% от среднего уровня ЕС.

Ключевым фактором этого успеха стало формирование эффективных государственных институций. Как отмечает экономист Университета Козьминского Марцин Пентковский, Польша смогла выстроить независимую судебную систему, сильные антимонопольные органы и регуляторы, не допустившие доминирование олигархов.

Важную роль сыграла и финансовая поддержка Европейского союза, как до вступления страны в 2004 году, так и после него. Ожидается, что в 2026 году Варшава получит рекордные 46 млрд евро помощи, хотя в дальнейшем объемы финансирования могут сократиться.

Впрочем, эксперты предостерегают: нынешний успех не гарантирует стабильное будущее. Польша сталкивается со старением и низкой рождаемостью, что может создать дефицит рабочей силы. Кроме того, уровень зарплат остается ниже среднего по ЕС, а малый и средний бизнес, несмотря на активное развитие, пока недостаточно представлен на глобальных рынках.

Таким образом, Польша демонстрирует один из самых успешных экономических примеров в Европе, но дальнейший рост зависит от способности преодолеть новые структурные вызовы.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/poland-economy-growth-g20-gdp-26fe06e120398410f8d773ba5661e7aa
Теги:

Новости

Все новости