Країна-сусід України виривається у топ-20 економік світу: вона обійшла навіть Швейцарію

Польща увійшла до двадцятки найбільших економік світу, обігнавши Швейцарія. За даними Associated Press, у 2025 році обсяг польської економіки перевищив $1 трлн, а зростання ВВП склало 3,6% у річному вимірі.

Для порівняння, номінальний ВВП Україна за підсумками 2025 року становив близько $203 млрд, що відповідає 58 місцю у світовому рейтингу. Водночас Польща за останні 35 років здійснила стрімкий економічний прорив: ВВП на душу населення зріс до $55 340, що становить 85% від середнього рівня ЄС.

Ключовим фактором цього успіху стало формування ефективних державних інституцій. Як зазначає економіст Університету Козьмінського Марцін Пьонтковський, Польща змогла вибудувати незалежну судову систему, сильні антимонопольні органи та регулятори, які не допустили домінування олігархів.

Важливу роль відіграла і фінансова підтримка Європейський Союз, як до вступу країни у 2004 році, так і після нього. Очікується, що у 2026 році Варшава отримає рекордні 46 млрд євро допомоги, хоча надалі обсяги фінансування можуть скоротитися.

Втім, експерти застерігають: нинішній успіх не гарантує стабільного майбутнього. Польща стикається зі старінням населення та низькою народжуваністю, що може створити дефіцит робочої сили. Крім того, рівень зарплат залишається нижчим за середній по ЄС, а малий і середній бізнес, попри активний розвиток, поки недостатньо представлений на глобальних ринках.

Таким чином, Польща демонструє один із найуспішніших економічних прикладів у Європі, але подальше зростання залежатиме від здатності подолати нові структурні виклики.

