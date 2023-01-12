Свет из Люблина: сотни тысяч поляков приобщились к сбору свечей для Украины

Власти польского Люблина инициировали сбор свечей для жителей украинских городов, которые из-за постоянный вражеских бомбардировок, остались без электричества, отопления и горячей воды. Десятки, а то и сотни тысяч местных граждан тут же приобщились к сбору свечей, кто-то делает их сам, а кто-то приносит уже готовые, купленные свечи в пункт сбора. Об этом сообщает издание Wyborcza.

фото тематическое, из открытых источников

Акция, посвященная помощи украинцам, началась во вторник. Она получила название "#ŚwiatłoZLublina".

"Мы принимаем все свечи, любой формы, как универсальные, так и предназначенные для конкретного целевого использования (многие передают самодельные, долго горящие свечи солдатам для окопов). Приносить их просим в запечатанном виде, в максимально компактных упаковках и коробках, чтобы облегчить их погрузку в автомобили. Также ко всем просьба: не покупать и не приносить стеклянных свеч, так как они могут быть повреждены во время транспортировки", — обратилась к местным жителям Люблина Анна Червонка, пресс-секретарь городского главы.

По данным издания, сбор свечей продлиться до 15 февраля. Известно, что за несколько дней акции было собрано уже немало свечей. Их поляки, к слову, могут принести в любую государственную школу, детский сад или общежитие. Помимо этого, пункты были открыты и в Отделах обслуживания жителей Люблина, а также в люблинской мэрии.

Напомним, ранее мы сообщали о судьбе волонтеров из Польши, которые были ранены в украинском Бахмуте. В данный момент поляки находятся в одной из клиник Кракова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!