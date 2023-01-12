Свет из Люблина: сотни тысяч поляков приобщились к сбору свечей для Украины

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Vitalii Rozkariaka
Власти польского
Люблина инициировали сбор свечей для жителей украинских городов, которые из-за
постоянный вражеских бомбардировок, остались без электричества, отопления и
горячей воды. Десятки, а то и сотни тысяч местных граждан тут же приобщились к
сбору свечей, кто-то делает их сам, а кто-то приносит уже готовые, купленные
свечи в пункт сбора. Об этом сообщает издание Wyborcza.
фото тематическое, из открытых источников
Акция,
посвященная помощи украинцам, началась во вторник. Она получила название "#ŚwiatłoZLublina".
"Мы принимаем все
свечи, любой формы, как универсальные, так и предназначенные для конкретного
целевого использования (многие передают самодельные, долго горящие свечи
солдатам для окопов). Приносить их просим в запечатанном виде, в максимально
компактных упаковках и коробках, чтобы облегчить их погрузку в автомобили.
Также ко всем просьба: не покупать и не приносить стеклянных свеч, так как они
могут быть повреждены во время транспортировки", — обратилась к местным жителям
Люблина Анна Червонка, пресс-секретарь городского главы.
По данным
издания, сбор свечей продлиться до 15 февраля. Известно, что за несколько дней
акции было собрано уже немало свечей. Их поляки, к слову, могут принести в
любую государственную школу, детский сад или общежитие. Помимо этого, пункты
были открыты и в Отделах обслуживания жителей Люблина, а также в люблинской
мэрии.
Напомним, ранее
мы сообщали о судьбе волонтеров из Польши, которые были ранены в украинском
Бахмуте. В данный момент поляки находятся в одной из клиник Кракова.
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