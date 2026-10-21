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Таких очередей на границе с Польшей еще не было: сколько дней людям придется стоять в пробках

После российских атак на западные регионы Украины движение на пограничных переходах осложнилось, а в системе электронной очереди зарегистрированы около двух тысяч грузовых автомобилей

21 октября 2026, 15:46
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Кравцев Сергей

На украинско-польской границе сохраняются значительные очереди, а ожидание для отдельных водителей грузовиков достигает девяти суток. Об этом свидетельствуют данные электронной системы "єЧерга", в которой зарегистрировались около двух тысяч грузовых автомобилей.

Таких очередей на границе с Польшей еще не было: сколько дней людям придется стоять в пробках

Очереди на границе с Польшей. Фото: из открытых источников

Ситуация осложняется на фоне российских атак по западным областям Украины, которые влияют на работу транспортной инфраструктуры и логистику. Дополнительную нагрузку фиксируют и на польской стороне границы.

По информации Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, по состоянию на 12:00 среды очереди наблюдались сразу на нескольких пунктах пропуска. В "Устилуге" ожидали проезда 10 автомобилей и один автобус, в "Угринове" — шесть автобусов, а в "Грушеве" — 15 легковых машин.

Наиболее заметное скопление транспорта зафиксировали в "Шегинях", где ожидали пересечения границы 50 автомобилей и 20 пешеходов. В "Краковце" находились 30 автомобилей и 15 автобусов, а в "Нижанковичах" — 15 автомобилей и три автобуса.

Проблемы затронули и польские пункты пропуска. 16 октября в Люблинском воеводстве водителям приходилось ждать таможенного оформления до 40 часов в Дорогуске, более суток в Гребенном и около восьми часов в Зосине.

По данным польских таможенных и налоговых служб, в Гребенном оформления ожидали 880 грузовиков, а в Зосине – ещё 250.

Продолжительные задержки создают дополнительные трудности для перевозчиков, бизнеса и поставок товаров. Водителям перед поездкой стоит проверять актуальную информацию о загруженности выбранного пункта пропуска: ситуация на границе может меняться в течение дня.

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