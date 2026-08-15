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Такого еще никто не видел: страна ЕС заявила о создании величайшей армии Европы

Варшава делает ставку на рекордные оборонные расходы, современное вооружение и укрепление восточной границы с Россией и Беларусью

15 августа 2026, 19:15
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Кравцев Сергей

Польская армия в ближайшее время может стать самой большой в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на Дне Вооруженных сил в Гдыне.

Такого еще никто не видел: страна ЕС заявила о создании величайшей армии Европы

Польские военные. Фото: из открытых источников

Глава правительства представил стратегию безопасности страны, которая, по его словам, держится на четырех основных элементах: крепкой защите границ, союзах с партнерами, модернизации вооружения и экономическом росте.

Особое внимание Туск уделил восточной границе Польши. Он заявил, что участки, граничащие с Россией и Беларусью, уже усиливаются благодаря работе силовых структур и масштабным инвестициям в оборону. По его словам, Польша стремится создать систему, максимально усложнившую любую попытку проникновения на ее территорию.

Отдельно польский премьер отметил поддержку Украины. Он назвал помощь Киеву не только проявлением солидарности, но и прямой инвестицией в безопасность самой Польши.

"Поддержка Украины в войне с Россией – это наша безопасность. Мы делаем это для себя, для польского народа", – заявил Туск.

По его словам, экономический рост Польши позволяет правительству направлять рекордные средства на перевооружение и закупку современной техники. Цель таких расходов – создать армию, способную сдержать потенциального противника еще до начала возможного конфликта.

Туск заявил, что польские вооруженные силы в скором времени могут стать крупнейшими в Европе не только по численности, но и по уровню оснащения.

В то же время, глава правительства предостерег от внутриполитических сил, которые, по его мнению, пытаются ослабить связи Польши с Европейским Союзом или блокировать расходы на оборону. Он заявил, что подобные действия могут объективно играть в пользу Москвы.

Польский премьер подчеркнул, что Варшава стремится избежать войны, но для этого страна должна быть сильной, хорошо подготовленной и способной самостоятельно защищать свою территорию.

Таким образом, Польша продолжает курс на стремительное военное усиление, все больше позиционируя себя как один из главных центров безопасности Восточной Европы.

Также издание "Комментарии" сообщало – Польша готовит самый большой парад: есть ли среди приглашенных Украина.




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Источник: https://wiadomosci.wp.pl/nie-chcemy-juz-bitew-tusk-w-dzien-swieta-wojska-polskiego-7318680663132352a?utm_source=chatgpt.com
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