Такого ще ніхто не бачив: країна ЄС заявила про створення найбільшої армії Європи

Польська армія найближчим часом може стати найбільшою в Європі. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу на Дні Збройних сил у Гдині.

Польські військові. Фото: з відкритих джерел

Глава уряду представив стратегію безпеки країни, яка, за його словами, тримається на чотирьох основних елементах: міцному захисті кордонів, союзах із партнерами, модернізації озброєння та економічному зростанні.

Особливу увагу Туск приділив східному кордону Польщі. Він заявив, що ділянки, які межують із Росією та Білоруссю, уже посилюються завдяки роботі силових структур і масштабним інвестиціям в оборону. За його словами, Польща прагне створити систему, яка максимально ускладнить будь-яку спробу проникнення на її територію.

Окремо польський прем’єр наголосив на підтримці України. Він назвав допомогу Києву не лише проявом солідарності, а прямою інвестицією у безпеку самої Польщі.

"Підтримка України у війні з Росією – це наша безпека. Ми робимо це для себе, для польського народу", — заявив Туск.

За його словами, економічне зростання Польщі дозволяє уряду спрямовувати рекордні кошти на переозброєння та закупівлю сучасної техніки. Мета таких витрат – створити армію, здатну стримати потенційного противника ще до початку можливого конфлікту.

Туск заявив, що польські збройні сили незабаром можуть стати найбільшими в Європі не лише за чисельністю, а й за рівнем оснащення.

Водночас глава уряду застеріг від внутрішньополітичних сил, які, на його думку, намагаються послабити зв’язки Польщі з Європейським Союзом або блокувати витрати на оборону. Він заявив, що такі дії можуть об’єктивно грати на користь Москви.

Польський прем’єр підкреслив, що Варшава прагне уникнути війни, але для цього країна має бути сильною, добре підготовленою та здатною самостійно захищати власну територію.

Таким чином, Польща продовжує курс на стрімке військове посилення, дедалі більше позиціонуючи себе як один із головних безпекових центрів Східної Європи.

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