Тракторы повсюду. Фермеры заблокировали пункт пропуска с главной страной ЕС

Как сообщает издание, из-за блокады пункта пропуска на границе с Германией большое количество грузовиков и даже легкового транспорта, в воскресенье вынуждено было ехать в объезд. Журналисты добавляют, что на польской стороне фермеры припарковали свои тракторы на многие километры.

Протест фермеров

Известно, что в Польше протестующие сформировали колонну из тракторов на автобане 2, который является продолжением дороги A12 на польской стороне – на пограничном переходе Швец.

Кроме того, поддержали польских фермеров и их немецкие коллеги. Они заблокировали мост во Франкфурте-на-Одере. Для этого использовали тракторы, фургоны и грузовики. Как отмечает издание, немецкие фермеры протестуют против сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо.

Вместе с тем польские СМИ сообщают, что местные фермеры ожидают, что к ним на встречу приедет премьер-министр Дональд Туск. На машинах протестующих даже развешаны плакаты с надписью "Мы ждем премьер-министра".

Известно, что блокада пункта пропуска с Германией носит предупредительный характер. Однако протестующие не исключают, что могут продолжить свой протест на этом месте.

Напомним, польские фермеры усилили блокаду на украинской границе с 20 февраля и заблокировали перевозку грузов из Украины. Протестующие не только блокируют движение, но и уничтожают находящуюся в вагонах поездов агропродукцию, высыпая ее на пути.

Президент Владимир Зеленский призвал своих коллег из Польши встретиться с украинскими членами правительства на границе 23 февраля, чтобы найти выход из ситуации. Однако, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, польские чиновники не приехали на границу.

Как сообщал портал "Комментарии", польские фермеры пригрозили еще одной стране ЕС заблокировать границу.