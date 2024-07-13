"Трамп был прав": Польша анонсировала существенное увеличение расходов на армию

В 2025 году Польша планирует увеличить расходы на оборону до 5% ВВП на фоне войны РФ против Украины, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Польша увеличит расходы на оборону. Фото из открытых источников

Глава польского МИД заявил, что "Дональд Трамп был прав, когда настаивал на том, что союзники должны тратить больше средств на оборону".

По словам Радослава Сикорского, в текущем году Польша планирует потратить на оборону около 4% ВВП, а в следующем году увеличить расходы до 5% ВВП.

В то же время министр подчеркнул, что объем расходов на армию не должен быть "единственным мерилом".

"Исландия, член НАТО, имеет небольшой оборонный бюджет, но играет важную роль, позволяя союзникам заправлять самолеты. А Польша отправила войска в Афганистан, чтобы помочь США, когда это было необходимо, даже когда тратила менее 2% на оборону. Мы больше не пребываем в вечном мире после холодной войны. НАТО – это не соседская охранная компания, а мы", – подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше начинают подготовку первой украинской бригады, состоящей из добровольцев, проживающих в стране. По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, уже тысячи человек среди миллиона украинцев обоих полов, проживающих в Польше, изъявили желание присоединиться к рядам этой бригады. Польша планирует обеспечить их обучением и обмундированием, после чего добровольцы будут переданы Украине как подразделение с правом возвращения в Польшу после ротации. Сикорский подчеркнул, что такой подход может быть введен и в других европейских странах, что позволит обеспечить Украину дополнительными бригадами.