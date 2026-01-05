Трамп уже не остановится: Туск выступил с тревожным предупреждением для Европы

Премьер-министр Польши Дональд Туск жестко очертил риски, с которыми сталкивается Европейский Союз, заявив, что без единства континент может лишиться своего влияния и фактически "кончиться". Об этом сообщает Politico.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

По словам Туска, разногласия между странами ЕС в вопросах внешней политики подрывают доверие к Европе как со стороны союзников, так и со стороны оппонентов.

Польский премьер подчеркнул, что разделенная и слабая Европа не будет восприниматься серьезно в мире. Он призвал страны ЕС поверить в свою силу, усиливать оборонные возможности и сохранять максимальную сплоченность.

"Мы должны быть едиными, как никогда раньше. Один за всех и все за одного. Иначе мы просто исчезнем", – заявил Туск.

Его слова прозвучали на фоне новых резких заявлений президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии. Американский лидер снова подчеркнул, что остров необходим США по соображениям национальной безопасности и заявил о намерении "разобраться с Гренландией" уже в ближайшее время.

В то же время, как отмечает Politico, реакция Евросоюза на спецоперацию США в Венесуэле оказалась неоднозначной. Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала к сдержанности в заявлении, поддержанном 26 государств-членов ЕС, за исключением Венгрии.

Испания, в свою очередь, заняла более жесткую позицию и вместе с пятью латиноамериканскими странами осудила действия Вашингтона, заявив о недопустимости посягательства на суверенитет Венесуэлы и эксплуатации ее природных ресурсов. Италия назвала действия США законными в контексте гибридных угроз безопасности.

Резко отреагировал и премьер Словакии Роберт Фицо, заявивший, что вторжение США является доказательством разрушения мирового порядка. Подобное мнение высказал и венгерский премьер, отметив, что либеральная модель глобального устройства переживает крушение.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп озвучил главный ультиматум Венесуэлы.



