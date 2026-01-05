Трамп озвучив головний ультиматум Венесуелі

Президент США Дональд Трамп заявив, що у короткостроковій перспективі йому потрібно, щоб віце-президент Венесуели, на яку покладено обов'язки глави держави, Делсі Родрігес надала Штатам "повний доступ" до ресурсів. Відповідну заяву Трамп зробив на борту літака Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Нам потрібен повний доступ. Нам потрібен доступ до нафти та інших ресурсів їхньої країни, які дозволять нам відбудувати їхню країну", – висловився президент США.

Також Трамп повторив свої погрози на адресу Родрігес, якщо вона не ухвалить "правильне рішення".

Раніше Трамп пригрозив Родрігес, що вона може заплатити "дуже високу ціну", якщо "не зробить те, що потрібно".

Раніше "Коментарі" писали – президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину затримали та відвезли з країни. США успішно завдали широкомасштабного удару. Про це заявив американський президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.



