Трамп вже не зупиниться: Туск виступив із тривожним попередженням для Європи

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск жорстко окреслив ризики, з якими стикається Європейський Союз, заявивши, що без єдності континент може втратити свій вплив і фактично "закінчитися". Про це повідомляє Politico.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

За словами Туска, розбіжності між країнами ЄС у питаннях зовнішньої політики підривають довіру до Європи як з боку союзників, так і з боку опонентів.

Польський прем’єр наголосив, що розділену та слабку Європу не сприйматимуть серйозно у світі. Він закликав країни ЄС повірити у власну силу, посилювати оборонні спроможності та зберігати максимальну згуртованість.

"Ми маємо бути єдиними, як ніколи раніше. Один за всіх і всі за одного. Інакше ми просто зникнемо", — заявив Туск.

Його слова пролунали на тлі нових різких заяв президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Американський лідер знову наголосив, що острів необхідний США з міркувань національної безпеки, та заявив про намір "розібратися з Гренландією" вже найближчим часом.

Водночас, як зазначає Politico, реакція Євросоюзу на спецоперацію США у Венесуелі виявилася неоднозначною. Голова європейської дипломатії Кая Каллас закликала до стриманості у заяві, яку підтримали 26 держав-членів ЄС, за винятком Угорщини.

Іспанія, своєю чергою, зайняла жорсткішу позицію та разом із п’ятьма латиноамериканськими країнами засудила дії Вашингтона, заявивши про неприпустимість посягання на суверенітет Венесуели та експлуатацію її природних ресурсів. Італія натомість назвала дії США законними у контексті гібридних загроз безпеці.

Різко відреагував і прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, який заявив, що вторгнення США є доказом руйнування світового порядку. Подібну думку висловив і угорський прем’єр, зазначивши, що ліберальна модель глобального устрою переживає крах.

