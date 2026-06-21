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Тревожный колокольчик из Варшавы: поляки оценили отношение Зеленского к Польше

Большинство поляков считают отношение Владимира Зеленского к Польше негативным.

21 июня 2026, 15:15
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Автор:
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Slava Kot

Более половины граждан Польши убеждены, что президент Украины Владимир Зеленский, скорее, имеет негативное отношение к их стране. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса United Surveys, обнародованные польскими медиа.

Тревожный колокольчик из Варшавы: поляки оценили отношение Зеленского к Польше

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Согласно исследованию United Surveys, 58,3% поляков оценили отношение украинского президента к Польше как негативное. Среди них 33,7% выбрали вариант "скорее отрицательный", а 24,6% — "категорически отрицательный".

В то же время, 30,1% опрошенных имеют противоположное мнение и считают, что Зеленский относится к Польше положительно. Из них 27,4% назвали отношение "скорее положительным", а лишь 2,7% — "однозначно положительным". Еще 11,6% респондентов затруднились определиться с ответом.

Опрос проводился 12–14 июня среди 1000 жителей Польши, еще до ряда политических решений и заявлений, обостривших спор между Киевом и Варшавой. В частности, оно предшествовало решению президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского высшей государственной награды – Ордена Белого Орла. Решение было принято на фоне споров вокруг украинского военного подразделения, названного в честь УПА. Польская сторона заявила о недопустимости "культа тоталитаризма и насилия".

20 июня Зеленский также сообщил, что вернул орден польской стороне по почте. После этого шага ряд украинских чиновников, в том числе министр иностранных дел Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар, а также президенты Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Петр Порошенко заявили о возвращении своих наград в Польшу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Сибига объявил ультиматум Польше после скандала с орденом.

Также "Комментарии" писали, почему Зеленский отправил орден в Польшу "Новой почтой", а не государственной "Укрпочтой".



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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2026-06-21/co-zelenski-sadzi-o-polsce-i-polakach-ankietowani-wystawili-mu-note/
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