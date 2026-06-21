Тривожний дзвіночок з Варшави: поляки оцінили ставлення Зеленського до Польщі

Понад половина громадян Польщі переконані, що президент України Володимир Зеленський має радше негативне ставлення до їхньої країни. Про це свідчать результати нового опитування United Surveys, оприлюднені польськими медіа.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Згідно з дослідженням United Surveys, 58,3% поляків оцінили ставлення українського президента до Польщі як негативне. Серед них 33,7% обрали варіант "скоріше негативне", а 24,6% — "категорично негативне".

Водночас 30,1% опитаних мають протилежну думку і вважають, що Зеленський ставиться до Польщі позитивно. З них 27,4% назвали ставлення "скоріше позитивним", а лише 2,7% — "однозначно позитивним". Ще 11,6% респондентів не змогли визначитися з відповіддю.

Опитування проводилося 12–14 червня серед 1000 жителів Польщі, ще до низки політичних рішень і заяв, які загострили суперечку між Києвом і Варшавою. Зокрема, воно передувало рішенню президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського найвищої державної нагороди — Ордену Білого Орла. Рішення було ухвалене на тлі суперечок навколо українського військового підрозділу названого на честь УПА. Польська сторона заявила про неприпустимість "культу тоталітаризму та насильства".

20 червня Зеленський також повідомив, що повернув орден польській стороні поштою. Після цього кроку низка українських посадовців, зокрема міністр закордонних справ Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар, а також президенти Віктор Ющенко, Леонід Кучма та Петро Порошенко, заявили про повернення своїх нагород до Польщі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Андрій Сибіга оголосив ультиматум Польщі після скандалу з орденом.

Також "Коментарі" писали, чому Зеленський відправив орден в Польщу "Новою Поштою", а не державною "Укрпоштою".