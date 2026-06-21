Чому Зеленський відправив орден в Польщу "Новою Поштою": несподіване пояснення голови "Укрпошти"

Передача Ордену Білого Орла, який президент України Володимир Зеленський повернув Польщі, несподівано викликала дискусію не лише політичного, а й логістичного характеру. Голова "Укрпошти" Ігор Смелянський публічно пояснив, чому державну нагороду доставили через приватного оператора "Нова пошта", а не через національного.

Чому Зеленський відправив орден до Польщі "Новою поштою"

Ігор Смелянський у дописі в Facebook запропонував одразу три пояснення, чому Орден Білого Орла поїхав до Польщі "Новою Поштою". За його словами, перший варіант символічний, адже національні кольори Польщі біло-червоні випадково збігаються з брендовою айдентикою "Нової пошти".

У другій версії Смелянський вказав на законодавчі обмеження. Голова "Укрпошти" зазначив, що пересилання державних нагород регулюється окремими правилами і заборонене через стандартні поштові канали. Однак, за його словами, "Нова пошта" працює як експрес-оператор, а не класична державна поштова служба.

Третьою причиною керівник "Укрпошти" назвав логістичні труднощі та блокування з боку Польщі. За словами Смелянського, польска митниця вже два місяці блокує автівки "Укрпошти" і вони вимушені об'їжджати Польщу через Угорщину та Словаччину.

"Наші клієнти цього не помічають, бо ми побудували альтернативні шляхи через інші країни. Авто НП поляки пропускають – бо у них експрес-відправлення, а не державні поштові документи", — пояснив Смелянський.

Він також додав, що через цю ситуацію "Укрпошта" вирішила не брати участі в URC2026, що було зроблено ще до того, як тема стала публічною. У підсумку Смелянський додав, що "Конкуренція – це добре. Погане ставлення до України – це погано".

Нагадаємо, Зеленський повернув Орден Білого Орла Польщі після рішення президента Кароля Навроцького ініціювати його скасування. Причиною став скандал в Польщі через перейменування в Україні військової частини на честь УПА.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що польський політик заступився за Зеленського і повернув свій орден Навроцькому.

Також "Коментарі" писали, що у Польщі закликали Україну повернути всю зброю, яку надала Варшава.