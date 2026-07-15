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В Польше предупредили о новом сценарии Кремля: Путин может устроить опасную провокацию

Варшава опасается операции «под чужим флагом», которая может стать поводом для новой эскалации против НАТО

15 июля 2026, 11:53
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Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может готовить масштабную провокацию с использованием украинских беспилотников для создания повода к дальнейшей эскалации. Об этом глава польской дипломатии рассказал во время визита в Соединенные Штаты, сообщает Polsat News.

В Польше предупредили о новом сценарии Кремля: Путин может устроить опасную провокацию

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

По словам министра, в Варшаве рассматривают вероятность операции "под чужим флагом", при которой российская сторона может использовать украинские дроны для атаки на территорию страны НАТО либо самой России, чтобы затем обвинить в произошедшем Киев и оправдать ответные действия.

Сикорский напомнил, что около месяца назад Владимир Путин публично заявил о готовности ответить на возможное нападение на государство — члена Североатлантического альянса. Именно поэтому польские власти внимательно следят за подобными рисками.

Глава МИД Польши считает, что подобный сценарий нельзя исключать, поскольку Кремль находится под серьезным давлением из-за ситуации на фронте. По его мнению, российское руководство может попытаться создать искусственный повод для дальнейшего обострения конфликта.

В качестве исторического примера министр привел Гляйвицкую провокацию 1939 года, когда немецкие спецслужбы инсценировали нападение на радиостанцию, переодев своих агентов в польскую форму. Эта операция стала одним из формальных поводов для начала Второй мировой войны.

"Наш сигнал Владимиру Путину прост: мы понимаем, что подобный сценарий возможен, и рассчитываем, что он не будет реализован", — подчеркнул Сикорский, комментируя возможные действия России.

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