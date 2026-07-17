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Тривожний сигнал для українців: чому невдовзі перебувати у Польщі стане нестерпно

Експерти пов'язують посилення ксенофобії з політичною риторикою, передвиборчими кампаніями та російськими інформаційними операціями

17 липня 2026, 13:20
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Кравцев Сергей

У Польщі фіксують помітне зростання кількості повідомлень про злочини на ґрунті ненависті, жертвами яких стають громадяни України. За даними Головного управління поліції, лише за перші шість місяців 2026 року українці подали 180 відповідних заяв — більш ніж на третину більше, ніж за аналогічні періоди попередніх років.

Тривожний сигнал для українців: чому невдовзі перебувати у Польщі стане нестерпно

Українці у Польщі. Фото: з відкритих джерел

Якщо нинішня динаміка збережеться, до кінця року кількість зареєстрованих звернень може сягнути близько 360, що стане найвищим показником за останні роки. При цьому правоохоронці наголошують: йдеться саме про заяви, що надійшли, а не про підтверджені факти скоєння злочинів.

Одним із найрезонансніших випадків останніх днів став інцидент у Бєльсько-Бялій, де водій автобуса, який виявився чинним співробітником поліції, публічно ображав українців за національною ознакою. Після службової перевірки чоловіка затримали, він визнав свою провину та був звільнений.

На тлі цієї події у польському суспільстві знову спалахнула дискусія про причини посилення антиукраїнських настроїв. Соціологи вважають, що офіційна статистика відображає лише частину проблеми, оскільки багато постраждалих не звертаються до поліції, побоюючись наслідків чи не вірячи у ефективність розслідувань.

На думку експертів, зростання ксенофобії підживлюється одразу кількома факторами. Серед них називають жорстку політичну риторику, активне обговорення теми українських біженців під час виборчих кампаній та масштабні інформаційні операції Росії. Моніторингові організації раніше підрахували, що лише за кілька місяців президентської кампанії у польському інтернеті було опубліковано десятки тисяч антиукраїнських повідомлень, які зібрали багатомільйонну аудиторію. Водночас, фахівці визнають, що окремі резонансні злочини за участю громадян України також негативно впливають на ставлення частини польського суспільства до всієї української громади.

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Джерело: https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art44836181-rosnie-liczba-atakow-na-ukraincow-w-polsce-tegoroczne-dane-kgp-niepokoja
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