"Тупое решение": польский политик вступился за Зеленского и вернул орден Навроцкому

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Slava Kot
Бывший депутат Сейма Польши Пйотр Фоглер публично вернул президентскую награду Каролю Навроцкому. Свое решение он объяснил несогласием с действиями главы государства в отношении Украины и назвал их "тупыми" и "выставляющими Польшу на смех".
Пйотр Фоглер. Фото из открытых источников
Пйотр Фоглер в своем сообщении в Facebook заявил, что возвращает награду "Золотой Крест Заслуги", как символический жест протеста против решения президента Польши лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.
Фоглер подчеркнул, что его шаг не является проявлением неуважения к предыдущим президентам, однако он подверг резкой критике действующего главу государства.
Петр Фоглер вернул Навроцкую награду через орден Зеленского.
Напомним, что 19 июня Кароль Навроцкий принял решение о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Президент Польши причиной этого решения назвал наименованием одного из украинских подразделений в честь УПА. Кроме того, Навроцкий добавил, что поддержка евроинтеграции Украины должна зависеть от ее отношения к "культу насилия и тоталитаризма".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после скандала с отзывом награды у Зеленского, от польского ордена отказались три президента.
Также "Комментарии" писали, что Навроцкий впервые объяснил, почему забрал у Зеленского высшую награду Польши.