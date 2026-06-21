"Тупое решение": польский политик вступился за Зеленского и вернул орден Навроцкому

Бывший депутат Сейма Польши Пйотр Фоглер публично вернул президентскую награду Каролю Навроцкому. Свое решение он объяснил несогласием с действиями главы государства в отношении Украины и назвал их "тупыми" и "выставляющими Польшу на смех".

Пйотр Фоглер. Фото из открытых источников

Пйотр Фоглер в своем сообщении в Facebook заявил, что возвращает награду "Золотой Крест Заслуги", как символический жест протеста против решения президента Польши лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

"Символично отправляю свою награду этому жителю, в знак протеста против тупого решения об отзыве ордена президента Украины, воюющей страны!", — отметил польский политик.

Фоглер подчеркнул, что его шаг не является проявлением неуважения к предыдущим президентам, однако он подверг резкой критике действующего главу государства.

"Это не жест в отношении президента, который вручил мне его, потому что я уважаю его, а к нынешнему арендатору Бельведеру, который все больше делает Польшу и всех нас посмешищем!! То, что сделал и делает этот так называемый президент, это ужас, и для меня он не президент моей страны, а недоразумение", — говорится в заявлении Фоглера.

Петр Фоглер вернул Навроцкую награду через орден Зеленского.

Напомним, что 19 июня Кароль Навроцкий принял решение о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Президент Польши причиной этого решения назвал наименованием одного из украинских подразделений в честь УПА. Кроме того, Навроцкий добавил, что поддержка евроинтеграции Украины должна зависеть от ее отношения к "культу насилия и тоталитаризма".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после скандала с отзывом награды у Зеленского, от польского ордена отказались три президента.

Также "Комментарии" писали, что Навроцкий впервые объяснил, почему забрал у Зеленского высшую награду Польши.