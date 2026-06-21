"Тупе рішення": польський політик заступився за Зеленського і повернув орден Навроцькому

Колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер публічно повернув президентську нагороду Каролю Навроцькому. Своє рішення він пояснив незгодою з діями глави держави щодо України та назвав їх "тупими" і такими, що "виставляють Польщу на сміх".

Пйотр Фоглер. Фото з відкритих джерел

Пйотр Фоглер у своєму дописі у Facebook заявив, що повертає нагороду "Золотий Хрест Заслуги", як символічний жест протесту проти рішення президента Польщі позбавити Володимира Зеленського Ордену Білого Орла.

"Символічно відправляю свою нагороду цьому жителю, в знак протесту проти тупого рішення про відклик ордена президента України, країни, яка воює!", — зазначив польський політик.

Фоглер наголосив, що його крок не є проявом неповаги до попередніх президентів, однак він різко розкритикував чинного главу держави.

"Це не жест щодо президента, який вручив мені його, тому що я поважаю його, а до нинішнього орендаря Бельведера, який все більше робить Польщу і всіх нас посміховиськом!! Те, що зробив і робить цей так званий президент, це жахіття, і для мене він не президент моєї країни, а непорозуміння", — йдеться в заяві Фоглера.

Пйотр Фоглер повернув нагороду Навроцькому через орден Зеленського

Нагадаємо, що 19 червня Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського Ордену Білого Орла. Президент Польщі причиною цього рішення назвав найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА. Крім того, Навроцький додав, що підтримка євроінтеграції України має залежати від її ставлення до "культу насильства і тоталітаризму".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після скандалу з відкликанням нагороди у Зеленського, від польського ордену відмовилися три президенти.

Також "Коментарі" писали, що Навроцький вперше пояснив, чому забрав у Зеленського найвищу нагороду Польщі.