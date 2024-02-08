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Туск эмоционально высказался о новом решении Сената США по Украине

Польский премьер не скрывает, что разочарован провалом решения сенаторов США

сегодня, 13:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на провал голосования Сената США за законопроект о помощи Украине. Глава польского правительства заявил, что Республиканская партия США предает демократические свободы, проваливая это голосование. Как передает портал "Комментарии", свою позицию польский премьер озвучил в социальной сети X.

Туск эмоционально высказался о новом решении Сената США по Украине

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Уважаемые сенаторы-республиканцы Америки. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть свободу и независимость, вероятно, сегодня переворачивается в могиле. Позор вам", — написал Туск.

Стоит отметить, что Рональд Рейган, как представитель Республиканской партии, известен своей антикоммунистической политикой. Он поддерживал Польшу в ее стремлении к демократизму и выходу из-под контроля Москвы.

Вечером 7 февраля (по Киеву) в Сенате США состоялось голосование по дальнейшему рассмотрению закона о помощи Украине, Израилю, Тайваню и безопасности американской границы. Однако оно оказалось провальным.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Сенате США решили пересмотреть законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако уже без миграционной реформы и безопасности границы. Голосование пройдет в четверг, 8 февраля, в 19.00 по киевскому времени. Об этом у себя в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Также издание "Комментарии" сообщало – ситуация с выделением США макрофинансовой поддержки Украине, похоже, снова зашла в глухой угол. Едва Сенат (верхняя палата парламента) опубликовал проект, якобы согласованный и демократами, и республиканцами (и объединяющий внешнюю помощь с решением миграционных проблем), как его начали критиковать. Причем, критиковать и экс-президент США Дональд Трамп, и трампистское крыло в Палате представителей (нижняя палата парламента). Дошло до того, что республиканцы в Сенате, которые на днях должны были поддержать согласованный двухпартийный вариант, начали колебаться. Эксперты продолжают анализировать для портала "Комментарии" происходящее вокруг так нужного Украине законопроекта.




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Источник: https://twitter.com/donaldtusk/status/1755487973997457772?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1755487973997457772%7Ctwgr%5E7714174b211d09c9f66acc8bfef35b88b85735a0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2Fukr%2Feurope%2Frejhan-perevern
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:01

Чим менше у нацистів грошей тим швидше настане мир. Нехай корумповані юдейці дістають те що раніше поховали для зустрічі окупанта. Нехай озброюються тим, що приготували на продаж окупанту і йдуть захищати країну (підвищувати ціну Путіну) де собі кошерним збудували, за рахунок інших, таке розкішне життя. Не треба було провокувати конфлікт і здавати територію України для глобального протистояння! Тепер вже пізно - програли.


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