Туск эмоционально высказался о новом решении Сената США по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на провал голосования Сената США за законопроект о помощи Украине. Глава польского правительства заявил, что Республиканская партия США предает демократические свободы, проваливая это голосование. Как передает портал "Комментарии", свою позицию польский премьер озвучил в социальной сети X.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Уважаемые сенаторы-республиканцы Америки. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть свободу и независимость, вероятно, сегодня переворачивается в могиле. Позор вам", — написал Туск.

Стоит отметить, что Рональд Рейган, как представитель Республиканской партии, известен своей антикоммунистической политикой. Он поддерживал Польшу в ее стремлении к демократизму и выходу из-под контроля Москвы.

Вечером 7 февраля (по Киеву) в Сенате США состоялось голосование по дальнейшему рассмотрению закона о помощи Украине, Израилю, Тайваню и безопасности американской границы. Однако оно оказалось провальным.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Сенате США решили пересмотреть законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако уже без миграционной реформы и безопасности границы. Голосование пройдет в четверг, 8 февраля, в 19.00 по киевскому времени. Об этом у себя в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Также издание "Комментарии" сообщало – ситуация с выделением США макрофинансовой поддержки Украине, похоже, снова зашла в глухой угол. Едва Сенат (верхняя палата парламента) опубликовал проект, якобы согласованный и демократами, и республиканцами (и объединяющий внешнюю помощь с решением миграционных проблем), как его начали критиковать. Причем, критиковать и экс-президент США Дональд Трамп, и трампистское крыло в Палате представителей (нижняя палата парламента). Дошло до того, что республиканцы в Сенате, которые на днях должны были поддержать согласованный двухпартийный вариант, начали колебаться. Эксперты продолжают анализировать для портала "Комментарии" происходящее вокруг так нужного Украине законопроекта.



