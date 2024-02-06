В чем цинизм ситуации в США: когда реально решится вопрос с поддержкой Украины

Ситуация с выделением США макрофинансовой поддержки Украине, похоже, снова зашла в глухой угол. Едва Сенат (верхняя палата парламента) опубликовал проект, якобы согласованный и демократами, и республиканцами (и объединяющий внешнюю помощь с решением миграционных проблем), как его начали критиковать. Причем, критиковать и экс-президент США Дональд Трамп, и трампистское крыло в Палате представителей (нижняя палата парламента). Дошло до того, что республиканцы в Сенате, которые на днях должны были поддержать согласованный двухпартийный вариант, начали колебаться. Эксперты продолжают анализировать для портала "Комментарии" происходящее вокруг так нужного Украине законопроекта.
Конгресс США. Фото: из открытых источников
Республиканцы бьют по важным для Байдена темам
Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко поясняет:
"В год выборов главным задачами как Демократической, так и Республиканской партии в США становится – нанести как можно больший репутационный ущерб конкуренту. И то, что хорошо для одной партии, автоматически становится плохим для другой. Рассматривая ситуацию с такой точки зрения, находим ответ – почему саботируется объективно нужный для США шаг навстречу Украине
. Потому что для Байдена поддержка Украины, Израиля, Тайваня – объективно важны. И выделение такой помощи стало бы позитивным результатом лично для него и его партии. Автоматически для республиканцев это становится неприемлемым. И они постараются, чтоб демократы этого результата не достигли".
Важно понимать, акцентирует эксперт, что республиканцы действуют так не потому что они против Украины, а потому что – против Байдена и Демократической партии в целом. Потому и бьют по важным для него темам. Включая нас.
"Даже тот хрупкий компромисс, который, вроде бы, достигнут в Сенате между республиканцами и демократами, уже рискует сломаться. А в Палате представителей и вовсе готовы торпедировать любые инициативы, к которым причастны демократы. Так что тут вопрос не в формулах, а в политической борьбе", – отмечает дипломат.
По его словам, это типичный пример, когда узко политические интересы играют во вред национальным. Но таковы, увы, правила политической борьбы, констатирует эксперт.
"Вряд ли найдутся какие-то инструменты влияния на Трампа. Разве что Верховный суд запретит ему баллотрироваться в ряде штатов, что будет означать поражение
. Устранить Трампа от выборов можно лишь так. Остальное не сработает. Так что следует запастись терпением. В марте всё станет понятно – и ситуация прояснится", – уверен Владимир Огрызко.
Трамп ведет себя популистски, но и демократы ведут свои игры
Политтехнолог Борис Тизенгаузен обращает внимание, что Трамп недавно призвал выделить отдельно часть на защиту границы (антимигрантскую реформу). И отдельно – внешнюю помощь от США.
"Он понимает, что находится сейчас в позиции, когда может выжать из демократов максимум. Вопрос тут не только в трампистах, которые могут саботировать принятие общего пакета (помощь Украине, Израилю и Тайваню + укрепление границы с Мексикой и ужесточение миграционного законодательства), но и в демократах. Они ведь могли бы разделить данный пакет. Но не хотят. Как следствие – видим циничную политическую ситуацию, когда обе стороны обвиняют друг друга в том, что та же Украина останется без оружия", – подчеркивает эксперт.
По его словам, Трампу, действительно, мало что интересно, кроме собственных рейтингов. Он часто ведет себя популистски. Но и демократы тут ведут свои игры, считает Борис Тизенгаузен.
"А страдает, прежде всего, Украина, – отмечает он. – Израиль прекрасно справляется и без внешней помощи. Тайвань сейчас не воюет. Ну, а границы – острый внутренний вопрос для США. И Трамп явно эту тему хочет взять на флаг, двигаясь с ним в избирательную кампанию. При этом возможность выделить те или иные вопросы в отдельные пакеты есть и у республиканцев, и у демократов. Но ни те, ни другие этого не делают".
Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли по указанию Трампа блокируют помощь Украине: кто и какую схему разыгрывает.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ігор
сегодня, 18:54
Трамп добросовісно відстоює і впроваджує свої обіцянки виборцям. Він і минулого разу обіцяв займатись кордоном з Мексикою і послідовно відстоює те, за що його обрали. Це не корумпований обрізаний, який скористався потребами суспільства, пообіцяв аби обратись, а насправді мав на увазі красти. Трамп, займаючись внутрішніми справами не почав жодного конфлікту. На противагу гопніки: Обама Байден Зе полізли наводити порядок, демонструвати, як вони покажуть як повернути кордони 1991, перезагрузки ... Результат, як у приказці: "Почне дурню демонструвати, як молитись та й лоба проб'є", або світ запалає. Якби внутрішніми справами займались. В Україні, наприклад. І війни б уникнули, і розвивались, і були б самодостатніми - не верещали б що: "не дають", розікравши те, що раніше дали. Коли ж програли - тоді пізно!