В чем цинизм ситуации в США: когда реально решится вопрос с поддержкой Украины

Ситуация с выделением США макрофинансовой поддержки Украине, похоже, снова зашла в глухой угол. Едва Сенат (верхняя палата парламента) опубликовал проект, якобы согласованный и демократами, и республиканцами (и объединяющий внешнюю помощь с решением миграционных проблем), как его начали критиковать. Причем, критиковать и экс-президент США Дональд Трамп, и трампистское крыло в Палате представителей (нижняя палата парламента). Дошло до того, что республиканцы в Сенате, которые на днях должны были поддержать согласованный двухпартийный вариант, начали колебаться. Эксперты продолжают анализировать для портала "Комментарии" происходящее вокруг так нужного Украине законопроекта.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Республиканцы бьют по важным для Байдена темам

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко поясняет:

Потому что для Байдена поддержка Украины, Израиля, Тайваня – объективно важны. И выделение такой помощи стало бы позитивным результатом лично для него и его партии. Автоматически для республиканцев это становится неприемлемым. И они постараются, чтоб демократы этого результата не достигли". "В год выборов главным задачами как Демократической, так и Республиканской партии в США становится – нанести как можно больший репутационный ущерб конкуренту. И то, что хорошо для одной партии, автоматически становится плохим для другой. Рассматривая ситуацию с такой точки зрения, находим ответ – почему саботируется объективно нужный для США шаг навстречу Украине

Важно понимать, акцентирует эксперт, что республиканцы действуют так не потому что они против Украины, а потому что – против Байдена и Демократической партии в целом. Потому и бьют по важным для него темам. Включая нас.

"Даже тот хрупкий компромисс, который, вроде бы, достигнут в Сенате между республиканцами и демократами, уже рискует сломаться. А в Палате представителей и вовсе готовы торпедировать любые инициативы, к которым причастны демократы. Так что тут вопрос не в формулах, а в политической борьбе", – отмечает дипломат.

По его словам, это типичный пример, когда узко политические интересы играют во вред национальным. Но таковы, увы, правила политической борьбы, констатирует эксперт.

Устранить Трампа от выборов можно лишь так. Остальное не сработает. Так что следует запастись терпением. В марте всё станет понятно – и ситуация прояснится", – уверен Владимир Огрызко. "Вряд ли найдутся какие-то инструменты влияния на Трампа. Разве что Верховный суд запретит ему баллотрироваться в ряде штатов, что будет означать поражение

Трамп ведет себя популистски, но и демократы ведут свои игры

Политтехнолог Борис Тизенгаузен обращает внимание, что Трамп недавно призвал выделить отдельно часть на защиту границы (антимигрантскую реформу). И отдельно – внешнюю помощь от США.

"Он понимает, что находится сейчас в позиции, когда может выжать из демократов максимум. Вопрос тут не только в трампистах, которые могут саботировать принятие общего пакета (помощь Украине, Израилю и Тайваню + укрепление границы с Мексикой и ужесточение миграционного законодательства), но и в демократах. Они ведь могли бы разделить данный пакет. Но не хотят. Как следствие – видим циничную политическую ситуацию, когда обе стороны обвиняют друг друга в том, что та же Украина останется без оружия", – подчеркивает эксперт.

По его словам, Трампу, действительно, мало что интересно, кроме собственных рейтингов. Он часто ведет себя популистски. Но и демократы тут ведут свои игры, считает Борис Тизенгаузен.

"А страдает, прежде всего, Украина, – отмечает он. – Израиль прекрасно справляется и без внешней помощи. Тайвань сейчас не воюет. Ну, а границы – острый внутренний вопрос для США. И Трамп явно эту тему хочет взять на флаг, двигаясь с ним в избирательную кампанию. При этом возможность выделить те или иные вопросы в отдельные пакеты есть и у республиканцев, и у демократов. Но ни те, ни другие этого не делают".

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