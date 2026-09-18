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Туск и Навроцкий устроили перепалку из-за поста о потере польских территорий

Президент Польши вспомнил историческую трагедию страны, а премьер потребовал удалить публикацию - спор вышел в публичное пространство на фоне годовщины советского вторжения

18 сентября 2026, 09:25
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Польши Дональд Туск публично раскритиковал президента Кароля Навроцкого из-за его публикации, посвященной годовщине поражения Польши в 1939 году. Поводом стала формулировка о возможной потере территории.

Туск и Навроцкий устроили перепалку из-за поста о потере польских территорий

Туск и Навроцкий. Фото: из открытых источников

17 сентября Навроцкий опубликовал в X сообщение, связанное с годовщиной советского вторжения в Польшу. В тот день 1939 года Красная армия вошла на территорию страны с востока, тогда как ранее Польша подверглась нападению нацистской Германии с запада. Исторические события привели к оккупации польских территорий двумя державами.

"Мы – народ, который может потерять территорию, но никогда не потеряет душу; может отдать территорию, но никогда не отдаст свою Родину", — написал польский президент.

Туск отреагировал на публикацию и призвал Навроцкого удалить ее.

"Мы не собираемся уступать ни клочка нашей территории", — заявил премьер.

Президент, в свою очередь, не согласился с тем, что его публикация была неуместной. Он сослался на исторический контекст и отметил, что 87 лет назад Польша действительно потеряла часть своей территории.

Публичная перепалка произошла на фоне мероприятий, посвященных годовщине начала Второй мировой войны и советской агрессии против Польши. В этот день польские власти отдельно вспоминали жертв оккупации, репрессий и депортаций.

Разногласия между президентом и премьером затронули не только историческую формулировку. Туск воспользовался ответом Навроцкого, чтобы призвать президента обратить внимание на его законопроект, касающийся снижения цен на топливо.

Таким образом, историческая публикация стала поводом для очередного публичного обмена заявлениями между двумя высшими представителями польской власти.

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